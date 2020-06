annonse

I talen til nyutdannede offiserer ved militærakademiet West Point snakket president Donald Trump om samhold og ikke om urolighetene den siste tiden.

Avgangselevene ved West Point fikk høre Donald Trumps hyllest til «den amerikanske soldaten» og det amerikanske samholdet, men han nevnte ikke militærets rolle i antirasismedemonstrasjonene den siste tiden eller hans egne trusler om å kalle inn militær hjelp om ikke delstatene ordner opp i egne rekker.

– Amerika er det beste landet i menneskehetens historie, sa Trump ubeskjedent til 1.107 nyutdannede offiserer ved militærakademiet.

Det var i forkant kritisert at Trump skulle holde tale ved seremonien, noe som ble sett på som noe han gjorde kun for egen politisk vinnings skyld og uten hensyn til smittevern.

Lørdag markerte demonstranter sin avsky mot presidenten fra båter og kajakker på Hudson River da seremonien startet.

Det som ble sagt

Det nærmeste Trump kom å nevne urolighetene den siste tiden var da han sa at han ønsket å takke nasjonalgarden i USA for å stille opp under utfordringer, «alt fra orkaner og naturkatastrofer til å sikre fred, sikkerhet og overholdelse av lov og orden i gatene våre».

Presidenten ble introdusert av West Points første svarte inspektør, generalløytnant Darryl Williams, og nevnte i forbifarten da USAs historie som en rasesegregert nasjon.

– Hæren sto i spissen for å få en slutt på den forferdelige urettferdigheten, sa han om segregeringen, og påpekte at West Point-soldater hadde ledet an kampen mot «slaveriets ondskap» under borgerkrigen.

Han sa også, uriktig, at kvinner ble trent opp ved West Point for å kjempe mot slaveriet. Kvinner fikk ikke lov til å studere der før i 1976.

Det som ikke ble sagt

Det var i forkant knyttet en viss til spenning til om presidenten ville berøre noen av sakene som har vært oppe i nyhetene den siste tiden, men det gjorde han ikke.

De siste to ukene har Trump blant annet rast mot forsvarsminister Mark Esper som motsa Trump og ikke ville sette inn militæret for å stanse demonstrasjoner og opptøyer. Esper sa tidligere denne uken at han var åpen for å diskutere navneskifte på militærbaser oppkalt etter sørstatsoffiserer, men president Trump tvitret raskt at det ikke kommer på tale. Noen av de aktuelle sørstatsoffiserene gikk i sin tid på West Point.

Den siste uka gikk også USAs forsvarssjef Mark Milley ut og sa at han angrer på å ha posert på bilder med president Donald Trump etter at plassen utenfor Det hvite hus var ryddet for demonstranter.

– Jeg skulle ikke ha vært der, sier Milley.

– Mitt nærvær der og da skapte et inntrykk av at forsvaret er involvert i innenlandsk politikk, sier han.

I et brev denne uka har både Esper og Milley fått støtte fra 500 pensjonerte og nåværende offiserer og nåværende studenter, alle trent ved West Point de siste seks tiårene.