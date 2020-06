annonse

Donald Trump sier han vil boikotte TV-sendinger med fotball og amerikansk fotball hvis spillerne ikke står oppreist under nasjonalsangen.

Ifølge Reuters kom Trump med utspillet søndag 14. juni. Den amerikanske presidenten vil ikke se på spillere som går ned på kne.

Trump har også retvitret en artikkel i Washinton Examiner, hvor den republikanske kongressmannen Matt Getz sier at det er bedre å legge ned hele landslaget i fotball enn å tillate spillere å knele.

“You shouldn’t get to play under our flag as our national team if you won’t stand when it is raised.”@MattGaetz suggests the US should ditch @ussoccer.

https://t.co/5JUhqtEnJb

— Washington Examiner (@dcexaminer) June 11, 2020