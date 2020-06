annonse

Både politikere og vanlige folk reagerer på medienes aggressive dekning av angivelig rasisme.

Medienes nylige dekning av rasisme i det norske samfunnet er ikke bare populært. Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde sier i et intervju med HRS at han mener at hendelser som ikke nødvendigvis har opphav i rasisme, blir fremstilt som om de har nettopp det.

– I dag tar MSM helt av, og flere medier presenterer nye historier. I dag er det den tidligere ærverdige Aftenposten som leder an. Avisen bruker fire sider, inkludert førstesiden, til å presentere historien om sykepleieren Safia Ahmed som har opplevd «rasisme» på arbeidsplassen. Det hører med til historien at Ahmed bruker en tettsittende hijab. «Rasismen» hun har opplevd var at en pasient ropte ukvemsord om hennes hijab og religionen den er tilknyttet. Dette skal selvsagt ikke forekomme. Men et slikt tilrop har ingenting med rasisme å gjøre. Det aggressive ropet mot Ahmed er et rop mot ideologien islam som sykepleier gjennom sin klesdrakt er en representant for, konkluder Tybring-Gjedde.

– Kanskje på tide å se litt på rasismen som finner sted motsatt vei. Den utøves ikke ved det skrevne ord. Den utøves ved verbalt ved svært nedlatende eller seksuelt relatert språk eller ved utøvelse av vold. Og de som utøver volden er nesten utelukkende unge gutter vokst opp i hjem hvor islam er et viktig element, fortsetter han.

Delegitimering av islamkritikk

Frp-profilen mener at Aftenposten forsøker å omgjøre islam til noe raserelatert, slik at islamkritikk kan sidestilles med rasisme. På sin side mener han at nettopp islam skaper hat mot annerledeshet, og medfølgende mobbing.

– Det er nettopp islam og ideologiens skrevne ord som rettferdiggjør hatet og volden som utvises utelukkende overfor hvite norske jenter og gutter. Språkbruken, mobbingen og volden er selve definisjonen på rasisme.

Skarp kritikk av Aftenposten

I kommentarfeltet under artikkelen før Tybring-Gjedde mye ros. Aftenposten derimot, får så ørene flagrer. En person skriver følgende:

– Aftenposten har de siste 15-20 årene virkelig begynt å ligne på seg selv igjen, sånn de var under krigen. Den gangen var det islamismens allierte de støttet opp om. Nå kan de støtte islam direkte. Det er ikke til å undre seg over at så vel rasisme som jødehat øker i omfang så lenge Aftenposten er seg selv. Mer enn nok.