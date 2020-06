annonse

Det later til at Venstres landsmøte i september vil gå inn for å si et klart ja til EU. De største fylkeslagene ønsker dette.

Det er partilagene i Viken, Oslo, Vestland, Rogaland og Vestfold og Telemark som har slått fast at de sier ja til EU. Det melder Aftenposten, via NTB.

Venstre blir i så fall det andre partiet på Stortinget som har et klart standpunkt for norsk EU-medlemskap. Ap fjernet sitt ja-standpunkt fra programmet i 2017. Tilbake står kun Høyre, alene i blant stortingspartiene i sitt ønske om medlemskap.

Unge Venstre-leder Sondre Hansmark hevder at problemer tilknyttet klima og migrasjon må løses i internasjonale organer.

– Norge kan ikke sitte på gangen. Vi må delta der beslutningene tas, sier han.