Kulturminister Abid Raja (V) er overrasket over at norsk idrett ikke har arbeidet mer systematisk mot rasismen, og vil ha handling.

Statsråden møtte pressen mandag 15. juni. Raja har vært sjokkert over mangelen på etnisk mangfold i toppen av norsk idrettsledelse, og overrasket over at idretten ikke har jobbet bedre mot rasisme, skriver VG.

– Det er bekymringsfullt, og det er vi alle bekymret over, sa kulturministeren.

– Jeg har kalt inn idretten til møte på torsdag for at de skal orientere om sitt arbeid, i dette tilfellet blir det manglende arbeid, for å fremme verdier som kan bekjempe rasisme og verdier som kan være inkluderende på idrettsbanen.

– Det første jeg gjør allerede nå, er at jeg ber idretten sette i gang et arbeid selv. Det handler om at de må lage en rapport om dette.

Raja fikk ifølge NTB spørsmål om han ønsker å se norske fotballspillere gå ned på kne for å markere avstand til rasisme når Eliteserien starter 16. juni.

– Det håper jeg kommer til å skje. Og jeg håper at det ikke bare er spillere med visse pigmenter i huden som gjør det. Jeg håper også norske spillere går ned på kne i morgen, sa Raja.

– Det er en markering som sier at man er mot rasisme, og det burde alle kunne gjøre

Kulturministeren varslet også at han på torsdagens møte selv vil lansere flere tiltak.

Under et møte på Ullevaal tidligere i år ble kulturministeren sjokkert over det han kalte en blendahvit forsamling i norske idrettskretser.

Konfrontert med Rajas utspill sier idrettspresident Berit Kjøll følgende til VG:

– Norsk idrett må jobbe strukturert og målrettet for å øke andelen personer med minoritetsbakgrunn til ledende posisjoner i idretten. Dette vil tilføre idretten et bredere perspektiv, fordi norsk idrett i større grad skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet, og vår medlemsmasse. Dette vil også bidra til å øke forståelsen og kunnskap om rasisme i idretten og gjøre det lettere å identifisere treffsikre tiltak for å komme dette problemet til livs.