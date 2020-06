annonse

annonse

Blant elevene i videregående skole har fraværet på skolen gått ned med gjennomsnittlig 27 prosent etter at fraværsgrensen ble innført. Også karakterene til elevene har blitt bedre.

– Fraværsgrensen som regjeringen innførte for fire år siden, har ført til at elevene er mer på skolen, og at de lærer mer. Det viser at det å stille krav til oppmøte og tilstedeværelse i videregående opplæring er riktig, sier statsminister Erna Solberg.

Elevene som har redusert fraværet sitt mest, er elevene som hadde høyest fravær fra før. Men alle elevgruppene har vist seg å ha større oppmøte nå enn før fraværsregelen ble innført, viser sluttrapporten fra Fafo i samarbeid med SSB.

annonse

Les også: Sanners departement forsvarer mindre strenge fraværsregler for flyktninger enn skoleelever

Kritisert

Fraværsgrensen ble innført i 2016, og ble kritisert av blant annet Elevorganisasjonen, som var bekymret for at fraværsgrensen skulle ramme de som slet mest på skolen. I 2018 skrev Utdanningsnytt at flere gutter avsluttet skoleåret uten karakter.

«I rapporten står det: «Forskerne mener at konsekvensene av fraværsgrensen for de sårbare elevene er til besvær (…) Forskerne konkluderer likevel med at fraværsgrensen verken er problemet eller løsningen for de sårbare elevene.»

annonse