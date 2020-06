annonse

Storbritannias statsminister Boris Johnson og de tre EU-presidentene støtter planene om et mer intensivt forhandlingsprogram i juli og ønsker bedre fremdrift.

Mandag stilte Johnson i et videomøte med Charles Michel, Ursula von der Leyen og David Sassoli, lederne for henholdsvis EU-rådet, EU-kommisjonen og EU-parlamentet. Målet var å gjøre opp status og finne en vei videre i forhandlingene om det fremtidige forholdet mellom EU og Storbritannia.

Begge sider er enige om at fremdriften må bli bedre, men takket samtidig for konstruktive forhandlinger så langt, ifølge en uttalelse fra EU etter møtet.

Etter fire runder står forhandlingene i stampe, men snart øker altså tempoet. Fra månedsskiftet er partene enige om å møtes hver uke, i stedet for å ha flere ukers opphold mellom hver runde.

Deltakerne på mandagens møte noterte seg også at britene nok en gang har sagt at de ikke vil forlenge overgangsperioden etter brexit. Dermed går denne perioden ut ved årsskiftet, i tråd med utmeldingsavtalen fra i fjor høst. begge sider forsikrer at de vil fortsette å jobbe hardt for et fremtidig forhold som er til det beste for borgerne i EU og i Storbritannia.