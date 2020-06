annonse

SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski mener at hjelpepakken til oljebransjen er ulønnsomt for samfunnet. Det kommer også til å låse Norges skjebne fast til olje i mange år framover.

– Det vil bli et vannskille i norsk politikk. Denne uken ble det flertall på Stortinget for nye skatteregler for oljenæringen, og når vi ser tilbake på dette øyeblikket om 10 og 20 år vil det være øyeblikket hvor Norge satt en helt nødvendig omstilling av økonomien på vent, og lot andre land ta ledertrøya i utviklingen av framtidas industri, skriver hun i Dagbladet.

Hun kaller de andre partienes snakk om grønn omstilling for floskler og at de egentlig aldri vil avvikle oljen. De vil ikke stille opp for fremtidige generasjoner. Klimavitenskapen sier at hvis ikke vi handler raskt så vil klimaendringene bli dramatiske.

– Vi vet at norsk olje vil gradvis bli mindre etterspurt og lønnsom i tiårene framover. Det har vi visst lenge, men det kan se ut til at behovet for omstilling kom raskere enn mange hadde trodd, skriver SVs finanspolitiske talsperson og sier videre.

– Støttepakka til oljeindustrien vil gjøre Norge mer oljeavhengig, på bekostning av annen landbasert industri som bare kan drømme om et tilsvarende godt skatteregime.

Hun frykter også at endringene i oljeskatten vil gi alvorlige feilincentiver og føre til overinvesteringer i oljeindustrien. På tvers av behovene for omstilling og klimamålsetningene, vil denne enigheten bidra til å låse kapital i fossile investeringer i lang tid fremover.

– Vi hadde et håp om at det kunne oppnås et fornuftig kompromiss for klima og norske arbeidsplasser. Vi har gjort et ærlig forsøk på å få det til, men her har vi kastet bort tiden i en forsamling som vil kaste bort fremtiden. De øvrige partiene har overbydd både hverandre og Norsk olje og gass i et forsøk på å framstå oljevennlig. At politikere ikke klarer å si nei når bedrifter ber om skattekutt er kanskje ikke så overraskende, men lurt er det ikke, skriver Kaski og legger til.

– Dette er et av de mest kortsiktige beslutningene jeg har sett i norsk politikk de siste årene. I et øyeblikk som krever alt annet enn kortsiktighet.