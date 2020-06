annonse

Det er med sjokk og vantro jeg leser i dagens mediebilde. Der strenge tiltak og regler kastes over bord for å demonstrere for noe som ikke angår vårt eget land.

Her snakker vi garantert om mange folk som sikkert satt å fordømte hyttefolket med bannord og som verre er i våres. Nesten som om de var landssvikere og ondsinnede mennesker fordi de ikke danset etter statens fløyte.

Selv om jeg personlig har vært uenig i mange av tiltakene (blant annet hytteforbudet), så har jeg i det minste prøvd å holde 1-meters avstand og brukt anti-bac. Men det trenger jeg kanskje ikke lenger nå da? For nå kan man i grunnen bare avblåse alle restriksjoner. Jeg kan jo dra å handle i Sverige og blåse i noen form for hjemmekarantene etterpå. For jeg trenger ikke å følge de reglene fordi JEG mener det jeg gjør er viktigere. En drøy sammenlingningen? Nei.

For det er åpenbart at hvis man tilhører en viss politisk ideologi og klasse så trenger man ikke å følge regler bare man demonstrerer for de “rette” tingene. Da gjelder visst ikke de vanlige reglene lenger. Og de får jo tydeligvis støtte fra våre “folkevalgte”, der til og med noen av dem er med i demonstrasjonene. Maken til hykleri og dobbeltmoral skal man lete lenger etter.

Dette beviser for meg at vi har et storting uten autoritet og tyngde, og enda verre, et fraværende politi som ikke opprettholder lov og orden. Hvor pokker var de hen oppe i det her? Når ikke politikerne klarer og si nei med begrunnelse at menneskers helse er viktigere, så burde politiet vært der i det minste og splittet opp massene sporenstreks. Men selv politiet i Norge har ingen autoritet lenger. Kanskje på tide med vår en egen Guardia Civil som Spania har? I hvert fall noen som kan oppretteholde lov og orden.

Erna er mer eller mindre fraværende, ikke uventet. Hun er vel redd for gjøre noe galt som kan hindre henne i en toppjobb for det korrupte ormebolet FN etter sin avgang som statsminister. Verden først og Norge nr. 104 i prioriteringslisten for globalisten Erna.

Hvem er så disse demonstrantene? Etter bilder og bedømme, for det meste unge, feminister og radikale organisasjoner. Lydige og underdanige lakeier som følger strømmen og trendene. Et bevis for at den norske skole og ikke minst MSM driver med systematisert hjernevask. Som som med f.eks klima-brølet (les om 2-minute hate i boken 1984), så vet de vil såvidt hva de demonstrerer for. De bare dukker opp på oppfordring fra lærere, rektorer, media og politikere helt ukritisk.

Jeg kaller en spade for en spade, for en gjeng overprivilegerte, egoistiske, oppmerksomhetssyke og bortskjemte mennesker. Får da virkelig ikke “håpe” at noen av dere blir smittet i forbifarten.

Til sist, så lurer jeg på om det vil komme en flust med musikkvideoer fra sånne Storebror-Ser-Deg som leker mini-Stasi som skulle belære folk om å holde seg hjemme og ikke dra på hytta. Men det er de vil for feige til når det gjelder dette regner jeg med. Det er vel viktigere å holde seg inne med de rette folkene åpenbart.