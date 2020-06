annonse

Den norske kronen svekkes mandag morgen etter uro i markedet.

Både mot euro og dollar er kronen nå mer enn 15 øre svakere enn fredag kveld. En euro koster nå 11,01 kroner, mens en dollar koster 9,79 kroner, melder e24.no.

Kronen har ikke vært så svak mot dollar og euro siden 22. mai.

– Kronen har siden onsdag svekket seg 5 prosent og omlag halve styrkelsen siden 23. april er nå reversert. Det er ikke uvanlig i en konsolideringsperiode etter en korreksjon på 50 prosent, skriver Nordea Markets i sin morgenrapport.

Udugelige politikere

E24 skriver at det er «spent stemning i markedet etter at Kina har opplevd en oppblomstring av smittetilfeller i hovedstaden Beijing», og at markedene frykter en ny smittebølge.

I kommentarfeltet skylder man på udugelige norske politikere som har fokusert på en «grønn politikk» de siste årene.

– Etter flere renteøkninger og milliarder ødslet bort i oppkjøp av den norske kronen, har sentralbanksjefen måtte innse at våre klimahysteriske udugelige politikere sin formidable ødsling med felleskapets penger over statsbudsjettet – på foretak som kun har negativ samfunnsnytte, forlengst har fått valutaspekulanter til å sky unna den norske kronen.

– I ettertid, med Kina-viruset og sterkt fallende oljepris, er det heller tvilsomt at kronekursen vil styrke seg – før vi kvitter oss med våre klimahysteriske udugelige politikere – og deres satsing på sterkt statssubsidierte, natur-ødeleggende og tapsbringende monstervindmølle-fugledrepere etc. Sentralbanksjefen sin nylige rente-nedsettelse har derimot vært den beste medisin for kronekursen – og skapt et godt potensiale for fremtidig styrking av kronekursen, skriver en person.

Angrep klimaskeptikere

Statsminister Erna Solberg har i flere kjempet for en såkalt grønnere politikk.

I et intervju med VG i fjor uttalte hun at Norge må skru opp tempoet i «det grønne skiftet».

Hun har også gått til angrep på klimaskeptikere i Norge. Under et intervju med TV 2 kalte hun 17 000 nordmenn som var medlem av «Folkeopprøret mot klimahysteriet» på facebook for «et sammensurium av folk».

– Det er en samling av personer som er klimafornektere, innvandringsmotstandere, anti-globale løsninger, EU-motstandere. Det er et sammensurium av folk som sier at den verden vi har i dag, den aksepterer vi på en måte ikke, sa Solberg.