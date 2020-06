annonse

En kvinnelig, hvit norsk professor i sosiologi beretter i Aftenposten om sine inntrykk med hverdagsrasismen i Norge og de «hvite privilegiene».

Inger Furseth var tidligere gift med det hun omtaler som en afrikansk-amerikansk mann.

De traff hverandre da Furseth studerte i California. De dro som gift til Oslo hvor hun fikk jobb som doktorgradsstipendiat.

Det er et Norge fullt av rasisme som er usynlig for hvite som beskrives i kronikken. Hun levde i to ulike verdener. En da hun var alene og en annen da hun var ute blant folk med sin svarte ektemann:

«De to verdenene synliggjorde hvite privilegier: privilegier som er så grunnleggende at de nærmest er utenkelige for de fleste hvite, men som er synlig til stede hver dag for ikke-hvite,» skriver hun.

De ble diskriminert på boligmarkedet, og mannen hennes ble angivelig fortalt at «bare kunne glemme å arbeide i det norske næringslivet.» Hennes mann var godt utdannet, men norske næringslivsfolk ville ikke bli «belært av en svart amerikansk mann.»

Og mediene var «besatt» og fulle av negativitet om innvandrere:

«Mediene var også besatt av innvandring på 90-tallet. Vi fikk daglig vite i avisene vi leste, og nyhetene vi så hver kveld etter jobb, hvilken belastning vi var for samfunnet. Vi representerte en trussel mot velferdsstaten, mot norsk kultur og levemåte, ja, mot norskheten selv. Det gjaldt jo også meg. Jeg var jo gift med en innvandrer,» skriver Furseth.

Hun opplevde offentligheten som en «jungel» som krevde hennes fulle oppmerksomhet.

«Å gå på gaten ble et dypdykk i blikkets sosiologi. Det var de måpende blikkene, der jeg ofte hadde følelsen av å vandre i galskapens verden.»

Hun nevner de «seksualiserte blikkene, der menn så på min mann og deretter saumfarte kroppen min med et flir.»

Det var også «de hatefulle blikkene, der iskalde øyne kommuniserte at vi ikke hørte hjemme.»

Hennes akademiske omgangskrets levnes heller ikke mye ære.

De festene hun tidligere hadde sett frem til, ble til «forvrengte verdener.»

«Det flakkende blikket til folk jeg kjente, når jeg kom med ham. Det stirrende blikket til professoren som satt ved bordet rett overfor oss på en konferansemiddag. Forvekslingen da en annen professor antok at mannen min var servitøren, siden han hentet drikke til meg.»

Hennes omgangskrets var stort sett «engelskkyndige akademikere», men hennes mann opplevde «bordsettinger der ingen verdiget ham et ord.»

Inger Furseth er nå skilt fra sin mann, men hun er klar på konklusjonen: «Det hvite privilegium er å slippe hverdagsrasismens nedbrytende kvern.»