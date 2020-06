annonse

Når mediene «glemmer» rasismen mot nordmenn, mister antirasismen troverdighet.

Alle bør vi jobbe imot rasisme. Når man ser at personer med annen etnisk bakgrunn enn norsk blir behandlet dårlig på grunn av etnisitet, da bør man bli lei og opprørt. Og man bør si ifra. Det er noe jeg tenker at vi alle bør kunne være enige om. La det være krystallklart.

Men jeg blir også opprørt når jeg hører fra etniske nordmenn oppvokst i eksempelvis Groruddalen, som forteller meg at de har levd et helt liv i frykt for neste gang de får juling av gjenger med innvandrerbakgrunn, som terroriserer dem daglig. Vi snakker om ungdommer som målrettet går etter unge norske gutter, og kaller norske jenter horer.

Gjenger

Om vi skal tro mediene, visse politikere og samfunnsdebattanter, så går de negative holdningene bare én vei. Men det er ikke i tråd med virkeligheten mange nordmenn lever i. De utsettes også for rasisme, og volden kan være svært alvorlig. Jeg har snakket med folk som har fått så mye juling at de har PTSD i dag. Jeg merker på dem at de er preget.

En av dem har snakket ut i et Resett-intervju med undertegnede for en god stund siden. Han hadde det utrolig tøft under oppveksten, på grunn av den rasismen han ble utsatt for i Groruddalen. Det som går igjen i hans beretninger er at han ble banket opp av gjenger. Mange mot én. Det er så feigt og lite hederlig som det er mulig å få blitt. Det kunne utløses av de mest bagatellmessige ting. Et raskt blikk eller bare selve tilstedeværelsen hans kunne være nok til å utløse grov vold. Det var åpenbart en faktor at han ikke er norsk, og ikke muslim.

Jakter på unge nordmenn

I et annet, mer nylig Resett-intervju, står Adrian Smith Stenberg fra Oslo øst FpU frem. Det han forteller er et ekko av det overnevnte. Det handler om innvandrergjenger som rett og slett jakter på unge nordmenn. Det blir helt feil å bare late som om dette ikke skjer.

Når ingen av antirasistene gidder å anerkjenne dette som et problem, når de ikke vil engasjere seg mot det, og samtidig snakker ustanselig om oss fæle hvite, «privilegerte», blir det umulig å bekjempe generell rasisme. Folk blir lei av å se at en side av saken løftes, mens en annen side, som er like aktuell i konteksten, blir bortgjemt. Hadde man fått en større forståelse for det mange etniske nordmenn føler på i møte med disse patriarkalske, ofte voldsomme æreskulturene, som fremst ikke-vestlige, særlig muslimske innvandrere tar med seg, så hadde kanskje flere vært villige til å lytte til fortellinger om rasisme mot minoriteter.

Ekskludering

Men når NRK lager videoreportasje om rasisme med unge folk av ulike etniske opprinnelser, skapes det i stedet et skille mellom «privilegerte» nordmenn/europeere og marginaliserte ikke-vestlige. Man utelater helt spørsmålstillinger som kan blottlegge det unge nordmenn opplever i områder der majoriteten er en minoritet. Man intervjuer ikke slike nordmenn. Man viser at man ikke synes at det er så alvorlig at nordmenn blir utsatt for vold på grunn av sin bakgrunn.

Jeg begynner å bli lei av at jeg og mine landsmenn fremstilles som rasistiske idioter og undertrykkere, og at dette bildet bankes inn i oss av mediene hver eneste dag nå. Midt oppi alt dette er det noen som ikke blir hørt. Noen som ikke slipper til. Unge nordmenn fra Oslos ytre østkant, som har opplevd unevnelige ting. Ingen spør om dem. De har nemlig «feil» hudfarge.

Dette kan ikke folk finne seg i. Dette er rasisme.