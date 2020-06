annonse

annonse

Skatter og avgifter må reduseres med 10 milliarder kroner i året fram til 2030, mener NHOs administrerende direktør Ole Erik Almlid.

– Det er et hårete mål. Men skattenivået er høyt i Norge sammenlignet med andre land, sier Almlid til Børsen.

NHO-dokumentet «Ti ambisjoner for Norge» legges fram 15. juni. Et av forslagene er at skattenivået for fastlandsøkonomien skal ikke overstige 40 prosent av verdiskapingen:

annonse

«Norge har et høyt skattetrykk sammenholdt med andre land. De fleste skatter og avgifter medfører et effektivitetstap. Dette tapet er større, jo høyere skattenivået er. Derfor bør de samlede skatte- og avgiftsinntektene (utenom petroleumsskattene) reduseres noe, og ikke overstige 40 prosent av BNP for fastlands-Norge. For å sikre bærekraftige statsfinanser må budsjettets utgifter tilpasses inntektene.»

– Samlet utgjør det knapt 110 milliarder kroner for hele perioden, eller gjennomsnittlig vel 10 milliarder kroner årlig, sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum.

NHO har også andre ambisjoner frem mot 2030, her noen eksempler:

* CO2-utslippene er redusert med 50 prosent fra 1990-nivå i samarbeid med EU

annonse

* BNP per innbygger øker fra 575 000 til 650 000 kroner per innbygger

* Norge skal være blant innovasjonslederne i Europa, 20 prosent over EU-snitt

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474