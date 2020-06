annonse

Dette er en nyhetsoversikt fra Resett, med løpende hendelsesnyheter.

11.31: VG skriver: En advokat fra Oslo er tiltalt for grov korrupsjon etter å ha vært under etterforskning siden 2018.

Avisen skrev i fjor sommer at advokaten har vært oppnevnt som forsvarer i flere profilerte straffesaker.

Advokaten heter Abdelilah Saeme, og er ifølge VG tiltalt etter at påtalemyndigheten mener han skal ha avtalt med sin klient at han skulle motta et større pengebeløp og at deler av pengene skulle gå til å bestikke politiet.

– Det er en tiltale for grov korrupsjon. Det er alvorlig når en offentlig oppnevnt forsvarer begår den typen handlinger. Det undergraver tilliten til offentlig oppnevnte forsvarere når de tar imot penger fra klienten, sier statsadvokat Carl Graff Hartmann til VG.

– Advokaten nekter seg skyldig både når det gjelder faktum og juss, sier advokatens forsvarer, advokat John Christian Elden.