annonse

annonse

En voksende trend med å oute homofile kan destabilisere familie- og arbeidsforhold, mener myndighetene i Mie sørvest i Japan. Nå blir outing forbudt, blant annet som følge av et selvmord.



I prefekturet Mie i Japan har myndighetene nå innført forbud mot å oute noens seksuelle legning eller kjønnsidentitet mot deres vilje.

Forbudet kommer som svar på at outing er blitt vanligere i Japan. Outing betyr at man avslører den bi- eller homoseksuelle legningen til en person som av karrière-, sikkerhets- eller andre grunner ikke ønsker at dette skal være offentlig kjent.

annonse

Straffen for å oute noen er fortsatt under utarbeidelse. Med sitt forbud følger Mie etter Tokyo-forstaden Kunitachi, som i 2018 kriminaliserte outing, skriver LHBT-magasinet The Advocate.

Flere steder i verden, særlig Midtøsten, Afrika og deler av Sør- og Sentral-Amerika, er det stor risiko for liv og helse hvis noens homoseksuelle legning blir kjent.

Les også: Disker opp med homo-skremsel før russisk folkeavstemning

Selv om forholdene ikke er like ille i fredelige og velordnede Japan, et teknologisk avansert industriland, regner mange japanere det som belastende å være åpen homofil, til tross for økende aksept for homofili og skeives rettigheter de senere årene.

annonse

I 2015 tok en ung mann selvmord etter at en medstudent hadde outet ham i en samtalegruppe i en mobilapp. – Det er ikke lenger mulig for meg å skjule faktumet at du er homo. Sorry, lød medstudentens melding.

Mies guvernør begrunner forbudet med at outing «kan destabilisere familie- og arbeidsforhold og drive folk inn i isolasjon ved å ødelegge deres vennskap og kontakt med andre mennesker. Vi må gjøre mer for å skape et samfunn hvor man bryr seg om hverandre».

Les også: Kinas kommunistparti avviser ekteskap for homofile

Homoseksuell praksis har aldri vært forbudt i Japan, med unntak av tidsrommet 1872-1880, da keiser Meiji under vestlig innflytelse søkte å omdanne landet fra lenssamfunn til moderne stat.

Japan tillater kun ekteskap mellom ulike kjønn, og homofile og bifile har intet særskilt diskrimineringsvern på nasjonalt nivå. Flere prefekturer, innbefattet hovedstaden Tokyo, har imidlertid innført tiltak som diskrimineringsvern og partnerskapsliknende innretninger.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474