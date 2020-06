annonse

Patrick Bet-David er en populær YouTube-programleder. Her har han satt seg ned med Mark Lamb som er sheriff i Pinal County, Arizona og et kjent fjes i tv-serien Live PD.

Tv-serien har vist live-scener fra politiet virksomhet, men er nå tatt av luften etter protestene mot politiet.

Lamb forteller her om situasjonen slik han ser det. Han anerkjenner at det er noen dårlige politifolk («bad cops») i USA, men at de er få. Han beskriver også utfordringene i hans egen hjemstat, Arizona, hvor sterke fagforening og et særlig lovverk gjør det vanskelig å gi politifolk sparken.

Lamb sier han er forferdet over videoen fra Minneapolis og dødsfallet til George Floyd. Håndteringen var under enhver kritikk. Etter at de hadde satt på Floyd håndjern burde han blitt satt opp og tatt med i en politibil så raskt som mulig, sier Lamb.

Hendelsen var ikke representativ, sier han. Politiet har 50 millioner utrykninger i året, og de aller fleste går bra.

Han viser til meningsmålinger som viser at 70 prosent av amerikanere har høy tillit til politiet og han mener synspunktene som fremmes av demonstrantene neppe deles av mer enn 10-15 prosent av befolkningen. Sheriffen mener media blåser opp problemet og dermed bærer et vesentlig ansvar for den polariseringen som har oppstått. Han mener det er politisk motivert. Hatet mot Donald Trump er så sterkt at mediene gjør hva som helst for å bli kvitt ham. De skyr ingen virkemidler.

Lamb er oppgitt over kravene om å frata politiet finansieringen (defund the police). Dette er feilslått politikk fra venstresiden (Demokratene) og vil nettopp ramme minoriteten mest. Han peker også på de største byene med de verste problemene i svarte bydeler har vært styrt av Demokratene i flere tiår. Det gjelder blant annet Chicago, Detroit og Minneapolis. Og det er deres politikk som har skapt de problemene som man nå ser. Det gir derfor ingen mening å bruke enda mer penger på ulike «programmer».

Andre har også påpekt at demokratene har en politisk interesse av å videreføre fattigdommen i de svarte bydelene for dermed å presentere seg og sine «programmer» som løsningen på problemet.

Hele intervjuet med sheriff Lamb kan sees i vinduet over.