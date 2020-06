annonse

En dommer i Allsvenskan ble utestengt etter å ha kommet med rasistiske bemerkninger mot Östersunds målvakt Aly Keita forrige sesong.

Det var i en podkast publisert på Östersunds hjemmeside at keeper og lagkaptein Aly Keita fortalte at han ble utsatt for rasistiske tilnærmelser fra dommeren, ifølge NTB.

– I fjor fikk jeg høre fra en dommeren at «Slutt å prate. Gå tilbake til målet ditt så de kan kaste bananer til deg», sier Keita på podkasten.

Angrer

Den svenske avisen Expressen har vært i kontakt med den aktuelle dommeren, som sier at han angrer på utsagnet.

– Jeg kan konstatere at den kjempefloskelen ble helt feil. Det var ikke noe rasistiske ment. Slik oppfattet jeg også at Keita også oppfattet det, sier til han til avisen.

Rask unnskyldning

Dommeren påstår at ordene ikke var direkte rettet mot Keita og understreker at han ba om unnskyldning kort etter.

– Han (dommeren) sa unnskyld og at han ikke mente det, men jeg sa til ham at det var veldig rasistisk sagt av ham, og at det er noe jeg ikke aksepterer. Det tok litt tid før jeg skjønte hva han hadde sagt, og jeg ble veldig sint, sier Keita.

Voldsomme reaksjoner

Dommersjefen Stefan Johannesson reagerer sterkt på episoden, ifølge NTB.

– Det er helt klart uakseptabelt. Jeg skulle ønske at jeg hadde fått vite om dette for ett år siden og ikke for fire timer siden. Jeg skulle ønsket at det hadde kommet en anmeldelse for ett år siden slik at vi kunne avklart dette direkte. Det får vi gjøre nå istedenfor. Det er klart dette er uakseptabelt. All form for diskriminering er helt uakseptabelt, sier han til nyhetsbyrået TT.

– Inntil vi har utredet denne saken så dømmer han ingen matcher mer, legger han til.