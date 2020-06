annonse

Syv irakere løslates fra utlendingsinternatet på Trandum, etter at en domstol har besluttet at det ikke lenger er grunnlag for videre internering for én av dem.

Alle syv har oppholdt seg ulovlig opphold i Norge i flere år, og alle er tidligere straffdømt i Norge. Irakerne har vært internert fra 10 til 14 måneder, opplyser Politiets utlendingsenhet (PU), ifølge NTB.

PU hadde opprinnelige planlagt å tvangsreturnere individene til Irak i mars, men coronavirus-pandemien gjorde at returen ikke var gjennomførbar.

Høyesterett

Ifølge NTB er bakgrunnen for løslatelsen at Høyesterett i en dom 11. juni opphevet Borgarting lagmannsretts kjennelse om interneringsforlengelse for én av de syv irakerne. Borgarting lagmannsrett besluttet dagen etter at vedkommende ikke kan interneres lengre, etter at saken ble sendt tilbake til lagmannsretten for ny behandling.

– Grunnen til at alle sju løslates, er at lovtolkningen retten har lagt til grunn, får betydning for spørsmålet om internering i alle sju sakene, opplyser seksjonsleder Kristel Lee Høgslett ved PUs juridiske seksjon.

De syv individene er nå pålagt meldeplikt eller pålegg om et bestemt oppholdssted.

