For å døgnbemanne en politibil i Norge kreves 18 årsverk. Det er seks flere årsverk enn i Sverige, Danmark og Finland.

– Vi har sannsynligvis det dyreste politiet i verden. sier Peter Frølich til Nationen. Han er Høyres justispolitiske talsperson, og refererer til tall fra politianalysen fra 2013.

I Danmark, Finland og Sverige kreves 12 årsverk. Det er bare 2/3-deler av det som skal til i Norge.

– Vi er veldig sammenlignbare med Danmark og Finland, så det bør være en tankevekker at de får mer ut av hver politibetjent, sier Frølich.

17 millioner

En patrulje koster omlag 17 millioner kroner i året. Frølich mener rigide arbeidstidsbestemmelser er en viktig årsak til at Norge skiller seg ut.

– Disse tallene skyldes i stor grad rigide ordninger. Derfor må vi se om det er mulig å skape mer fleksibilitet, sier han.

Frølich forteller at tilbakemeldingene fra politifolk er at det er for mange på vakt på dagtid i ukedagene, men for få på kveldene og i helgene.

Visepolitimester Arne Hammer ved Nordland politidistrikt bekrefter at man bemanner patruljer med 18 årsverk per døgn. Han forklarer dette med arbeidstidsbestemmelsene, og peker på store utfordringer knyttet til helgetjenesten.

Politimeldingen, en omfattende evaluering av politiet, er utsatt men antas å komme før sommeren.