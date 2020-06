annonse

Afrikanske land ber FNs menneskerettsråd (UNHRC) åpne granskning av systemisk rasisme og politivold i USA og ellers.

Utkastet skal drøftes i en hastedebatt i det Genève-baserte rådet 17. juni. Debatten holdes på bakgrunn av uro og demonstrasjoner mot rasisme og politivold i kjølvannet av at George Floyd døde under en pågripelse av politiet i USA.

Utkastet foreslår at det opprettes en uavhengig internasjonal granskningskommisjon (COI). Det er blant FN-granskningene med høyest nivå, som oftest opprettes i forbindelse med store kriser, som for eksempel den syriske borgerkrigen, skriver NTB.

Etter planen skal det endelige forslaget legges frem for menneskerådets 47 medlemsland for avstemning umiddelbart etter hastedebatten. Forslag må legges frem for medlemslandene senest 24 timer før en avstemning kan finne sted.

USAs president Donald Trump har allerede varslet en egen lov for forbedring av politiet.

– Det overordnede målet er at vi ønsker lov og orden, og at vi ønsker det blir utført på en rettferdig og trygg måte, sa Trump, som understreket at landets politikorps besto av «for det meste flotte folk».

En talsmann for presidenten sa at ordren vil gå ut på å motivere politiet til å gi tjenestemennene bedre opplæring. Det vil også gå ut på å etablere en nasjonal database som skal hindre tjenestemenn som har fått reaksjoner på dårlig oppførsel, fra å søke nye jobber i andre distrikter.

