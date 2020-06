annonse

Søndagens forside på NRK er avslørende og er et prakteksempel på at de som styrer statskanalen har en politisk agenda.

Se godt på bildet i denne kommentaren. Til venstre kan vi se en NRK-sak der man hevder «høyreekstreme angriper politiet» og at det var i regi av «ytre høyre». De «høyreekstreme» skal ha forsvart statuer i London, som de siste dagene har blitt vandalisert av «black lives matter» demonstranter.

Til høyre ser vi en annen NRK-sak. Den har en annen tvist. Der er det ikke lenger politiet som er «offeret». NRK spinner saken at det er det onde hvite politiet som har drept en svart mann.

– Det er opprør og store protester mot politivold og rasisme etter George Floyd-saken, skriver NRK etter at en mørkhudet mann ble skutt etter å ha pekt et våpen mot politiet i byen Atlanta.

Legg merke til at de slenger inn i saken at alt dette handler om «rasisme». Legg også merke til bildebruken i bildet til høyre. En hvit politimann med våpen som sikter på folkemengden. Tilfeldig? Neppe!

De to sakene kommer samme dag, og er i skrivende stund på forsiden til NRK.no. Dette er veldig avslørende siden det viser den politiske agendaen til NRK. At politiet er offer når det er «høyreekstreme» som protesterer, mens de er «onde hvite politimenn» når de stakkars uskyldige svarte protesterer.

Står alene

Frps Per-Willy Amundsen er en av få norske politikere som har æren i behold. Han står i mot presset og snakker sannheten om den norske pressen.

I en kommentar på facebook i forrige uke slaktet han NRKs nyhetsdekning. Han kalte det en skam. Han kalte NRK verst i klassen.

– Det er dere som skaper konfliktene. Det er dere som setter grupper opp mot hverandre. Det er dere som ikke gjør deres fordømte jobb, skrev Amundsen.

Og hvem kan være uenig i det etter å ha vært vitne til pressedekningen den siste tiden? Man må være både døv og blind om man ikke forstår at media har satt grupper opp mot hverandre med sin ensidige dekning om de såkalte «fredelige demonstrasjonene».

Det burde vært flere som Amundsen. Men han virker å være i alene i sin kamp mot media. Med seg på laget har han partikollegene Chrinstian-Tybring-Gjedde, Jon Helgheim og Himanshu Gulati. Men det er egentlig det. De står alene. Dessverre.

At NRK får lov til å drive med sin aktivisme, som igjen påvirker ungdom her i Norge til å tro at de selv er offer for «rasisme», er for meg en stor gåte. Hvordan har en statskanal, som blir finansiert gjennom tvang, lov til å drive på slik?

Fornøyd med Eriksen

Frps tidligere mediepolitiske talsmann Morten Wold sa i et intervju med Resett for to år siden, etter at den tidligere SV-politikeren Thor Gjermund Eriksen fikk fornyet åremålet, at han var fornøyd med jobben kringkastingssjefen hadde gjort.

Er du fremdeles fornøyd med jobben han har gjort, Wold? Jeg regner med at du har følgt med på nrk.no og dagsrevyen de siste ukene. Er du fremdeles «fornøyd» med kringkastingssjef Eriksen? En oppdatering er virkelig nødvendig.

Media, med NRK i front, styrer den politiske debatten. De har makt og det er de som indirekte forteller politikere hva de skal snakke om. Derfor er de et farlig organ når de har en politisk agenda. At vi skattebetalere skal finansiere denne propagandaen er rett og slett en skandale.

Les også: Dette NRK-klippet bør skremme vettet av alle som er tilhengere av en nøytral presse

Det er også viktig å huske på at det er kun Resett og Document.no som har fokusert på vold, vandalisering, plynding, og drap, begått av «black lives matter» demonstranter de siste ukene. Ingen av de andre mediene, inkludert NRK, har publisert videoer som blant annet har vist at hvite personer har blitt steinet, grisebanket, og i enkelte tilfeller drept av disse «demonstrantene».

Når de maler et rosenrødt bilde av demonstrantene, samtidig som de ikke har noe problem med å stemple de som ønsker å forsvare statuer fra å bli vandalisert som «høyreekstreme», hersker det absolutt ingen tvil om at de som jobber i NRK er politiske aktivister. Nok er nok nå. Det er på tide å avvikle NRK. Skattebetalere skal ikke betale for propaganda. Folket vil ikke ha dette og da er det opp til dere folkevalgte på stortinget å kjempe saken.

