Britiske forskere sier de har testet en medisin som reduserer dødeligheten for alvorlig coronasyke med opptil en tredel.

Det er snakk om et steroid som kalles deksametason, ifølge The Guardian. Forskere ved University of Oxford testet medisinen på over 2.000 coronapasienter.

deksametason er billig, tilgjengelig på apoteker og lett å få tak i verden over, skriver den britiske avisen. En av åtte av de aller sykeste pasientene med Covid-19 skal ha overlevd etter bruk av steroidet. Blant pasientene som lå i respirator ble dødeligheten redusert fra 40 til 28 prosent.

Peter Horby er professor i smittsomme sykdommer ved Oxford. Han sier at reduksjonen i dødelighet er signifikant.

Resultatene, som beskrives som et stort gjennombrudd, vil bli offisielt publisert i løpet av kort tid. Britiske myndigheter sier de vil ta medisinen i bruk umiddelbart.