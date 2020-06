annonse

annonse

Minst 20 indiske soldater er drept i sammenstøtene på grensa til Kina, ifølge den indiske hæren.

Kina har ikke uttalt seg om tap på sin side, men ifølge India ble også kinesiske soldater drept.

– En voldelig konfrontasjon fant sted mandag kveld, sa en talsmann for den indiske hæren som tirsdag først oppga at tre var drept.

Senere samme dag oppga hæren at antallet drepte var minst 20. Det skal være det første dødelige sammenstøtet i grenseområdet på flere tiår.

annonse

Hendelsen skjedde i Ladakh i Kashmir, lengst nord i India, på grensa mot Kina.

Kina: En provokasjon

Kinesiske myndigheter anklager de indiske soldatene for provokasjon.

– Indiske soldater gikk over grenselinjen to ganger mandag, der de provoserte og angrep kinesisk personell. Det resulterte i en alvorlig fysisk konfrontasjon mellom grensestyrkene fra begge sider, sier kinesisk UDs talsmann Zhao Lijian.

annonse

Sammenstøtet skjedde etter flere uker med økt spenning og utstasjonering av flere tusener ekstra soldater på hver side av grensa.

Snakket om fred

Mindre enn to uker har gått siden Indias utenriksdepartement opplyste at landet hadde inngått enighet med Kina for å finne en fredelig løsning på grensekonflikten i Himalaya.

Forholdet mellom de to landene har i flere tiår vært preget av bitre grensekonflikter, og begge sider har flere ganger anklaget hverandres soldater for å krysse grensa.

Har kriget annonse

For seks år siden lempet den indiske regjeringen på begrensningene på bygging i områder nærmere enn 100 kilometer fra den omstridte grensa. Det åpnet for at det indiske forsvaret kunne bygge veier og infrastruktur i et område som Kina gjør krav på.

Mindre sammenstøt på grensa mellom de to atommaktene oppstår med jevne mellomrom.

I 1962 utkjempet landene en krig over kontrollen over et område lengst nordøst i India, i delstaten Sikkim. Der gjør Kina krav på 90.000 kvadratkilometer indiskkontrollert territorium – et område på størrelse med Østlandet.

Strategisk

Området ligger strategisk til mellom Nepal, Kina og Bhutan. Sikkim ble del av India i 1962. Kina anerkjente dette først i 2003, i bytte mot at India aksepterte at Tibet tilhører Kina.

Kina anser store deler av den indiske delstaten Arunachal Pradesh, lengst nordøst i India, som kinesisk.

Kashmir-konflikten

Også nordvest i India er det overlappende krav mellom de to landene, i området Aksai Chin ved den indiske delstaten Jammu og Kashmir.

annonse

India mener at Aksai Chin tilhører Ladakh-regionen. Ladakh er én av tre regioner som utgjør Jammu og Kashmir, Indias nordligste delstat.

Jammu og Kashmir er indiskstyrt, men har delvis selvstyre. Ikke bare Kina gjør krav på deler av delstaten. Det gjør også Pakistan.

Kina har provosert India med å gi diplomatisk støtte til Pakistan i Kashmir-spørsmålet.

Silkeveien

India har på sin side motsatt seg Beijings silkevei-prosjekt, som knytter Kina til Pakistan via Kashmir, og som skal omfatte utbygging av veier, jernbaner, havner, kraftverk og annen infrastruktur,

India og Pakistan har kjemper to kriger om Kashmir. I fjor var konflikten igjen nær ved å utarte i en fullskala krig etter at en opprørsgruppe med base i Pakistan gjennomførte et angrep mot styrker i den indiskkontrollerte delen av Kashmir.