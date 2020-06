annonse

De siste årene har den politiske polariseringen mellom høyre- og venstre fløy blitt overveldende.

I amerikansk politikk har høyresida nærmest stått stille, mens venstresida har beveget seg nærmere og nærmere retning sosialisme. Det samme skjer her til lands. Mens det liberalistiske, konservative FrP står på stedet hvil, gir de andre partiene etter for politisk korrekt tankeløshet. Ytringsfriheten innskrenkes, og folk er ikke lenger interesserte i nyanserte debatter.

Eksempler på dette er når bortskjemte Black Lives Matter-tilhengere og Antifa-terrorister jager og banker opp Trump-supportere til de blir liggende bevisstløse. Årsaken ligger en plass mellom hyklersk media og venstrevridd byråkrati.

Media presenterer én side av saken og gjør blåøyde ukritiske. Byråkrater forgifter det offentlige gjennom sin politiske agenda. For å bevare vårt siviliserte samfunn trenger vi felles spilleregler og felles verdier. Det utvikles diskusjoner om ideologigrunnlag og økonomisk system. Det kalles på revolusjon. Det er da det rakner!

Smultringmodellen

Den 16. mai publiserte Dagsavisen en urovekkende artikkel. Den beskrev hvordan Amsterdam skal viske ut målsettingen om videre økonomisk vekst til erstatning for den såkalte smultringmodellen.

Modellen baseres på FNs 17 bærekraftsmål og skal visstnok utrydde fattigdom, stoppe klimaendringer, sikre god helse, skaffe fred og sørge for rettferdighet.

Amsterdams politiske ledelse mener denne modellen skal overvinne konsekvensene av koronakrisen. Det skal skje ved at myndighetene forsyner befolkningen med det vesentlige, som utdanning, matvarer og bo. Det høres vel kjent ut? Har ikke dette vært prøvd ut før?

Kommunisme

Jo, da. Det er akkurat de samme idéene som sørget for døden til 100 millioner mennesker på 1900-tallet, som satt 18 millioner av sine egne i konsentrasjonsleirer og som brutalt straffet sultne barn for å spise kornrester på de sovjetiske åkrene. Jeg sikter selvfølgelig til kommunismen. Selve oppskriften på hvordan destruere et samfunn.

Wikipedia beskriver kommunisme slik:

«I et kommunistisk samfunn vil alle arbeide etter evne og motta etter behov.»

Høres ut som smultringmodellen og kommunisme har noen likheter. Jeg ville beskrevet det slik: Smultringmodellen er en hybrid mellom Marx’ forvridde verdenssyn (kommunisme), identitetspolitikk og bærekraft. Men tar jeg ikke litt i, da? Kan smultring-modellen faktisk sammenlignes med kommunisme?

Absolutt! Og hvis det er vanskelig å se for seg at den kan utvikle seg på samme måte, må man innse to ting:

1. Karl Marx hadde også tilsynelatende gode hensikter.

2. Samfunnet vårt er utrolig skjørt.

De kommunistiske landene på 1900-tallet benyttet ikke ekte kommunisme, sier du. Så, hvis du hadde vært diktatoren, ville du klart å bringe inn Utopia?

Vi har for mange historiske bevis på at denne ideologien fører til fordervelse, uansett hvor storslått det høres ut på papiret!

Den venstreorienterte medlemsorganisasjonen Attac Norge mener smultring-modellen burde innføres her til lands. Hårreisende, spør du meg. Her må politiske partier sette ned foten for å unngå at smultringmodellen sprer seg hit, og FrP er praktisk talt de eneste som vil stille seg knallharde mot slike ideologier. Så; nei til politisk korrekt og «bærekraftig» kommunisme!

Mediehykleriet er giftig for det siviliserte samfunn

Akkurat hvorfor de er hyklerske finnes det mangfoldige eksempler på. Når stilte egentlig hovedstrømsmediene seg nøytrale ovenfor Donald Trump, for eksempel? Mannen som har skapt bortimot 4 millioner jobber, har oppnådd aldri så lav arbeidsledighet blant afro-amerikanere og fått økonomien til å skyte i været, burde ha et bedre omdømme.

Under korona-perioden var også hovedstrømsmediene de som gjorde at panikken fikk vann på mølla. Men hvor blir det av medias kritiske gjennomgåelse nå, når tusenvis av mennesker står tett i tett og roper «black lives matter»?

Det er rett og slett et hån mot alle oss andre som har fulgt myndighetenes råd og påleggelser. Den 5. juni hadde TV2 et nyhetsinnslag om Trumps nyhetskonferanse samme dag. De rørte sammen en reinspikka løgn om at Trump forklarte hvordan George Floyd så ned på oss og tenkte det var en god dag for den amerikanske økonomien.

Ser man konteksten, som TV2 selvfølgelig valgte å klippe bort, skjønner man det at det Trump prøver å si, er at Floyd sikkert ser på det som en god dag for likestilling og at Trump støtter de fredelige demonstrantene. Altså noe helt annet enn de TV2-løgnerne oppdikter.

Fortjener ikke det norske folk sannheten? Den dobbeltmoralske politiske korrektheten forderver både media og myndigheter, men det er kanskje ikke rart det blir slik når 95% av alle journalister er venstreorienterte?

Et stabilt samfunn

Felles regler og felles verdier er avgjørende for et stabilt samfunn. Det er derfor det er gunstig med landegrenser, for eksempel. Det er når det som bringer oss sammen går i glemmeboka, som revolusjonen starter.

Leter man i historiebøkene, finner man ikke én revolusjon uten blod og tapte menneskeliv. Hva får for eksempel Bernie Sanders og hans tilhengere til å tro at de vil få til noe annet? Han er nemlig en av dem som ønsker revolusjon, en sosialistisk revolusjon.

Statistikk forteller oss at verden aldri har gått så bra, så hvorfor skal disse «progressive» alltid ønske forandring? La meg fortelle deg et par lovende fakta:

1. Over de siste 20 årene har kvantiteten på folk som lever i ekstrem fattigdom nesten halvert seg.

2. Inntekt per person har doblet seg over samme tidsperiode.

3. Forventet levealder har steget fra 53 år til 72 i tidsperioden 1960-2017. Hva har vi å takke?

Kapitalismen

Et fritt marked styrt av tilbud og etterspørsel, og ikke av en byråkrat eller diktator som tror han/hun vet best. Kapitalisme handler om å skape verdier, mens planøkonomien, som et sosialistsamfunn baserer seg på, handler om verdier i sirkulasjon.

Det var å utnytte seg av det frie markedet at den amerikanske presidenten satt fart på økonomien og minket arbeidsløsheten til aldri så lavt. Han kuttet skattene og ekstra utgifter. Det økte amerikanernes sparing og investeringer, bedrifter kunne ekspandere og ansette flere.

Kutting av skatter og utgifter betyr altså over tid at staten sitter igjen med en større formue enn opprinnelig. I Norge er FrP det eneste partiet som rakrygget jobber for betydelig skattelette og utgiftskutt. Det er kapitalisme og frie valg som burde være Norges standard og primære spilleregel!

Revolusjon er neppe noe vi med sunt bondevett ønsker i Norge

At noen likevel kaller på dette, er spinnvilt. Det jeg ønsker meg mer av, derimot, er virkelighetstro, rakryggede politikere som sier nei til politisk korrekt svada. Vi må kaste revolusjonstanken i søpla og sette kapitalisme som Norges standard. Vi må ha åpne debatter der man ikke blir brent på bålet for å si noe som går imot venstresidas agenda.

Heldigvis åpner flere og flere nordmenn øynene for medias hyklerske tendenser og kritiserer bl.a. BLM-demonstrasjonene. Akkurat det gir meg håp. De eneste politikerne som har kritisert dette, derimot, er alle FrP-ere!

Nå må faktisk rasjonalitet komme fremfor følelser. Hvis det ikke skjer, kommer samfunnsdestruksjonen før vi vet ordet av det. Dette må forhindres.

For å sitere Oscarsborg-kommandant Birger Eriksen, vindkraftdemonstrantene og Hogne Hongset: «Visst fanden skal der skytes med skarpt!»

