Klimahuset i Botanisk hage i Oslo åpnes i disse dager. Her skal barn og unge få en grundige innføring i klimaforskning. Det er Universitetet i Oslo som driver det og huset er finansiert av en donasjon på 70 millioner kroner fra klimainvestor Jens Ulltveit-Moe.

Klimahuset åpnes onsdag 17. Juni av kronprins Haakon og ministeren for forskning og høyere utdanning, Henrik Asheim.’

– Nesten alle som forsker på klima er enige om at klimaendringene er et alvorlig problem og at verden blir varmere. De er også enige om at det først og fremst er menneskets skyld. Men noen tviler fortsatt, skriver Ung Forskning.

Jens Ulltveit-Moe var en klimafornekter

Han hørte om «dette klimamaset» på konferanser og feide det hele bort som noe venstresiden hadde funnet på for å «plage kapitalistene».

Den gang svarte han som mange andre:

– «For det første så er det ikke sånn, det er bare pressen som rapporterer feil», og for det andre «om det er sånn, så er det ikke menneskeskapt», for det tredje «om det er sånn så vil teknologien redde oss», «om det virkelig er sånn så er det så lenge til noe skjer at det ikke er vits i å gjøre noe nå», og «er det egentlig så farlig?», skriver KlimaOslo.

Ulltveit-Moe har solgt seg ut av olje og investert i det grønne skiftet. Slik som bioenergi i Brasil, solenergi i USA og Kina og skogdrift i Canada. Noen umiddelbar suksess ble det imidlertid ikke.

– Jeg trodde det grønne skiftet ville komme raskt. Jeg forventet et taktskifte i verdensøkonomien, og jeg trodde jeg kunne tjene godt på det også.

Men verden var ikke klar for det grønne skiftet, og investeringene slo feil.

Dyr og planter vil dø

I Klimahuset kan barn kikke inn i en boks og se hvordan det blir på jorda om temperaturen øker med 1,5 grader, 3 grader eller 6 grader. De får også høre om fattigdom og sult. Hetebølgene vil bli kraftigere og lengre. Både planter og dyr vil dø ut og i en av boksene ligger det en død hare.

Men leder av Klimahuset Brita Slettemark vil ikke skremme barna. I stedet håper hun at Klimahuset kan gi et håp.

– Jeg vil at de kommer ut med en følelse av at de har styrke og evne til å selv å spille en rolle for et bedre miljø og klima, sier hun til Ung Forskning og legger til.

– Du trenger ikke å gjøre så store ting. Selv de små grep nytter. Som å plukke plast eller sortere søppel.

Brita Slettemark håper at de skal gå ut av Klimahuset og forstå at forskerne nå vet nok. Klimaet har endret seg til alle tider. Men nå vet de at det i stor grad vår skyld.

