Norge har brukt titalls millioner i en kampanje for å få plass i FNs sikkerhetsråd. Frp-nestleder Sylvi Listhaug håper det ender med nederlag.

– Jeg håper virkelig ikke at Norge kommer inn i FNs sikkerhetsråd. Det vil koste norske skattebetalere dyrt, sier Listhaug i et intervju med TV 2.

Norge har siden 2007 brukt minst 29 millioner kroner på en kampanje med mål om en plass i sikkerhetsrådet. FNs hovedforsamling skal avgjøre saken gjennom en avstemning natt til torsdag norsk tid.

– Jeg skjønner det at de liker å spise kirsebær med de store, men for norske skattebetalere vil det koste lang mer enn det smaker, sier Listhaug, som frykter Norge vil havne i en skvis mellom stormaktene:

– Jeg tenker at det blir en dyr affære. Hvis vi kommer inn, vil det kreve at vi bruker enda mer penger fremover. Vi har allerede svidd av millioner på dette her, og det som skjer er at vi kommer inn i det innerste og vil stå i en skvis mellom Russland, Kina og USA i saker som vil være vanskelig for Norge.

Bortkastede penger

Norge må selvsagt forholde seg til disse landene, sier Listhaug. Men hun mener vi ikke er tjent med å sitte i Sikkerhetsrådet. Vi tjener norske interesser bedre ved å stå utenfor. De millionene som er brukt kaller Listhaug «bortkastede penger».

– Men regningen vil bli mye større hvis vi kommer inn. Det innebærer et stort apparat og flere ansatte som skal jobbe med dette. Jeg håper virkelig ikke kommer inn, legger hun til.

