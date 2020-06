annonse

MDG har de siste årene hatt en politikk som skal gjøre det så vanskelig som mulig for bilistene i Oslo. Nå stenges en av innfartsveiene til sentrum.

Oslo-byrådet vil stenge nåKongsveien, som går over Nordstrandsplatået og ned til Gamlebyen, for biltrafikk i rushtiden. For lokale MDG-politikere er dette en stor seier, skriver Nettavisen.

– Vi er fritidspolitikere og det er veldig mange flinke folk i lokallaget. Grunnen til at vi bruker så mye tid på dette er at vi har et mål og ønsker endringer. Vi vil jo redde verden. Så dette er rett og slett kjempegøy, sier MDGs lokalpolitiker Einy Langmoen til Nordstrands Blad (bak bet. mur).

Det er ikke gjort noen grundige konsekvensutredninger på forhånd. Stengingen iverksettes fra 22. juni som et midlertidig tiltak.

Begrunnelse: Corona

MDG brukte coronaviruset som politisk argument for å få stengt veien for biltrafikk.

– Så kom korona og alt ble satt på vent. Men så tenkte vi at en stenging av Kongsveien kunne bli et bra koronatiltak, for å skape mer plass til gående og syklende i veien. Vårt forslag gikk på å stenge Kongsveien fra rundkjøringen med nissen og frem til Kongshavn videregående skole, sier Langmoen til Nordstrands Blad.