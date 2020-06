annonse

Nord-Korea har ødelagt et kontor for samarbeid med Sør-Korea. All kommunikasjon mellom de to landene skal være kuttet.

Samarbeidskontoret som ble sprengt lå i den nordkoreanske byen Kaseong. Nordkoreanske myndigheter har bekreftet at de har ødelagt kontoret. Nord-Korea har også kuttet all kommunikasjon med Sør-Korea.

Forholdet mellom de to koreanske landene har i det siste surnet ytterligere. Søsteren til Nord-Koreas leder Kim Jong-un, Kim Yo-jong, sa at «det ubrukelige» samarbeidskontoret om ikke lenge ville ligge i ruiner, skriver NTB.

Bakgrunnen skal blant annet være at sørkoreanske aktivister har sendt løpesedler med luftballonger over grensa mot Nord-Korea, som inneholdt kritikk av Kim Jong-un.

Andre analytikere peker på de fastkjørte nedrustningssamtalene med USA.