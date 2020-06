annonse

At Oslo-kommentariatet løper i flokk, er ingen nyhet. Nå pågår et korstog mot norske industriarbeidsplasser, mener redaktør.

Skjalg Fjellheim er politisk redaktør i Nordlys. I en kommentar publisert på Nordnorsk Debatt tar han et knallhardt oppgjør med Oslo-pressen.

– Budskapet fra den nesten samstemte Oslo-pressen er at Stortingets skattepakke til oljenæringen var mer eller mindre bortkastet. Alternativt en slags svindel. De ledende stemmene er de politiske redaktørene i Aftenposten og Dagbladet. Jeg synes det er vanskelig å lese dem annerledes enn at den norske oljenæringen bør avvikles i sin helhet så raskt det lar seg gjøre.

Politisk redaktør i Aftenposten og Dagbladet er henholdsvis Kjetil Bragli Alstadheim og Geir Flaaten Ramnefjell.

Når de ikke får gjennomslag på Stortinget blir journalistene nærmest personlig fornærmet. Det virker som om Oslo-pressen ikke forstår at Stortinget representerer hele landet, mener Fjellheim. Med få unntak er det «stadig færre igjen i Oslo-pressen med et noenlunde realistisk forhold til verdiskapning.»

– Den lengste reisen har i måneder gått fra Akersgata og Marienlyst, og hjem til egen bolig et annet sted i Oslo. Verdal, Sandnessjøen og Hammerfest er lysår unna, for ikke å si galakser. Slike steder som legger fundamentet for det vi lever av i Norge, skriver Fjellheim.

En annen virkelighet

Det hele følges opp av «et skred av Oslo-professorer, som pøser på med kronikker i de samme avisene. Om at det grønne skiftet må skje i morgen.» Nesten alle disse sitter med trygge jobber i en virkelighet langt fra industriarbeideren.

Redaktør Fjellheim avslutter slik:

– Den taktfaste marsjen fra pressen i Oslo, viser med all mulig tydelighet at tiden for de såkalte riksmediene er forbi. Oslo-mediene tilbyr en smal og belærende analyse av Norge og norsk arbeidsliv. Nyansene og den alternative forståelsen mangler.

– Hvis Oslo-pressens kampanje mot norske industriarbeidsplasser skulle vise seg å være et ekko av de rådende mentale kartene blant hovedstadens eliter, kan det hende Norge virkelig er ille ute.

