En omstridt unntakstilstand i Ungarn oppheves. Men regjeringen kan heretter selv velge om den skal gjeninnføres, ifølge menneskerettsaktivister.

Et vedtak om å heve unntakstilstanden ble gjort i nasjonalforsamlingen tirsdag. Her har regjeringspartiet Fidesz et stort flertall, og vedtaket er også tidligere blitt varslet av regjeringen.

Beslutningen vil formelt tre i kraft senere denne uken. Da mister statsminister Victor Orban fullmaktene som har gitt ham mulighet til å styre ved dekret for å bekjempe koronaviruset.

Begrunnelsen for opphevelsen er at koronasituasjonen nå er under kontroll. Ungarn har så langt registrert i overkant av 560 koronarelaterte dødsfall.

På ubestemt tid

Orban fikk de nye, omfattende fullmaktene da de folkevalgte vedtok en unntakslov i slutten av mars.

Loven åpnet for fengselsstraff for dem som spredte «falske nyheter» om koronaviruset – noe som utløste ny bekymring for pressefriheten.

I tillegg fikk Orban mulighet til selv å forlenge unntakstilstanden så lenge han selv mente det var nødvendig. Eventuelle utvidelser måtte ikke godkjennes av nasjonalforsamlingen, og Orban kunne i prinsippet styre ved dekret på ubestemt tid.

– Bør be om unnskyldning

Orbans kritikere både i og utenfor Ungarn fryktet at loven ville bli et nytt skritt i en langvarig prosess mot et stadig mer svekket demokrati.

EU-parlamentet vedtok en uttalelse om at loven var uforenelig med europeiske verdier.

Kritikken ble kontant avvist av den ungarske regjeringen. Siden unntakstilstanden nå oppheves, mener Orban at kritikerne bør be om unnskyldning for å ha spredt ubegrunnede påstander om unntaksloven.

Ikke beroliget

Mange menneskerettsaktivister lar seg imidlertid ikke berolige av at unntakstilstanden oppheves. Samtidig med nasjonalforsamlingens avstemning tirsdag ble det nemlig også gjort et annet vedtak.

Dette åpner for at regjeringen lett kan innføre en ny unntakstilstand, ifølge organisasjonen Human Rights Watch. Hvis helsemyndighetene mener landet trues av en ny helsekrise, kan regjeringen gi seg selv nye, utvidede fullmakter uten å spørre nasjonalforsamlingen.

I tillegg mener Orbans kritikere at han har utnyttet unntakstilstanden under koronakrisen til å ytterligere svekke opposisjonen i landet. Ett eksempel er kutt i overføringer til kommuner som styres av opposisjonspartier.