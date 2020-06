annonse

annonse

Vara for Rødt på Stortinget, Seher Aydar mener media har sviktet når de snakker om smittevern og statuer. Saken dreier seg om rasisme.

– Forrige helg demonstrerte 15.000 mennesker fordi vi opplever rasisme her og nå. Det er en fornærmelse at debatten i etterkant handler mest om smittevern og statuer, sier Seher Aydar til VG.

Les også: Antirasister: Erna sammenlikner oss med nazister

annonse

Aydar kaller det en avsporing i kampen mot rasisme.

– Vi har avsporet når vi kun snakker om smittevern og statuer. Jeg skjønner at det er ubehagelig å snakke om dagens rasisme, men rasisme er ubehagelig, sier Aydar og legger til.

– De siste ukene har flere mennesker som har blitt utsatt for rasisme i Norge delt sine historier. Det har de gjort på modig vis og med personlig kostnad. Da må politikerne møte dem med tiltak. Det skylder vi de menneskene, sier hun.

Les også: Opprop krever denne statuen fjernet fra Nationaltheatret – kunsthistoriker raser

annonse

Rødt-politikeren mener at all kamp mot rasisme er viktig, men man skal prioritere i samfunnsdebatten.

– Her har mediene også sviktet. De bør spørre seg selv om hva som skjer med ungdommene som demonstrerte sin tillit til media og politikere, når vi snakker så lite om rasisme som skjer her og nå.

Hun sier at debatten bør dreie seg om de som sliter med å skaffe seg jobb eller bolig, og blir utsatt for rasisme og diskriminering. Mange hevder at de blir stoppet av politiet i såkalte tilfeldige kontroller. Rød-politikeren ser for seg at politiet gir dem kvittering med sted, tid og årsak.