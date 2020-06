annonse

annonse

Lørdag 20. juni har Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN) fått tillatelse av bymiljøetaten til å holde en markering på Mortensrud torg.

Dette bekymrer bydelsutvalget i Søndre Nordstrand, skriver Dagsavisen.

Ola Mannsåker (Ap), som er leder for bydelsutvalget, mener den bekymringen utelukkende har med sikkerheten å gjøre.

annonse

– Det er viktig å presisere at dette ikke er et forsøk på å kneble ytringsfriheten. Det viktige for oss er sikkerhetssituasjonen som kan oppstå på Mortensrud torg ved SIANs markering neste lørdag, sier han.

Les også: Utenriksdepartementet tar avstand fra SIANs koranbrenning

Men i vedtaket fra bydelsutvalget heter det som følger:

«Bydelsutvalget mener at det er problematisk at organisasjoner eller enkeltindivider som sprer hets og hatefulle ytringer får tillatelse til å stå på Mortensrud torg. Bydelsutvalget ber derfor politiet om å vurdere den tillatelsen som er gitt til SIAN av Bymiljøetaten. Tillatelsen bør vurderes i lys av sikkerhetssituasjonen til torgets øvrige brukere og den aktuelle smittesituasjonen i bydelen.»

annonse

I forkant av markeringen på Tøyen Torg som SIAN hadde i fjor, så gikk Oslos ordfører Marianne Borgen (SV) til det skritt å be politiet om å trekke tillatelsen tilbake.

– SIAN er tiltalt for flere tilfeller av rasisme og hatefulle ytringer. Tøyen er en av de mest flerkulturelle bydelene i Oslo, og det er ikke vanskelig å skjønne at en stand her vil kunne skape konflikter, sa Marianne Borgen da.

Under en SIAN-markering i Kristiansand i høst, satte SIAN-leder Lars Thorsen fyr på koranen, og det kom til håndgemeng mellom demonstranter, politi og SIAN-representanter.

Det er planlagt omfattende motdemonstrasjoner på Mortensrud i forbindelse med SIAN-markeringen.