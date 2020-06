annonse

På hans egen Facebooktråd blir Frp-politiker Per-Willy Amundsen kraftig sjikanert av skuespiller Per Kjerstad.

Et utspill fra Amundsen har skapt mye harme på sosiale medier. Her avviser han påstander om at politiet driver med etnisk profilering og mener at «politiet må få gjøre jobben sin».

«Det er ikke etnisk norske ungdommer som skaper problemene i hovedstaden», konkluderte Frp-politikeren.

Forslaget har høstet mye støtte, men også fært til sinte reaksjoner på sosiale medier.

En av de som tente på alle pluggene var skuespiller Per Kjerstad, kjent fra Hotel Cæsar og en rekke norske filmer.

– Når man tenkte at noen umulig kunne synke lavere ned i idiot-myra enn du allerede har gjort, så legger du altså ut den her hestkukmeldinga av alle hestkukmeldinger, skrev Kjerstad på Facebook i et innlegg som forøvrig også inneholdt mye grovt språk. I teksten blir det også antydet at han mener Amundsen burde ha fått juling.



Biter ikke på

Det var avisen Fremover / iHarstad som først omtalte saken. Kjerstad har ikke besvart avisens henvendelser. Til lokalavisen sier Per-Willy Amundsen at slikt ikke biter på ham.

– Jeg er ikke overrasket. Dette er radikalvenstres fremgangsmåte. Den som ikke er enig med de som er «rettenkende» skal henges ut. Målet er selvfølgelig å stilne legitim kritikk ved å gjøre det så ubehagelig som mulig å stå frem med slike meninger i offentligheten. Identitetspolitikken til radikalvenstre er grunnleggende antidemokratisk og farlig. Men det er nytteløst å forsøke slike metoder mot meg. Det biter ikke på meg, snarere tvert om, sier Amundsen.