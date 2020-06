annonse

Statsbygg har gjennomgått sine nærmere 900 000 kvadratmetere med tak for å finne ut hvilke som kan egne seg til solceller.

«Gjennomgangen har skjedd gjennom prosjektet JaTak. Resultater er at 500 000 kvadratmeter takareal egner seg til montering av solceller, mens halvparten av disse er spesielt godt egnet», skriver Statsbygg i en pressemelding.

I første omgang planlegger Statsbygg ut fra en prioritert liste på 50 tak. Totalt areal er på 175.000 kvm.

«Estimert strømproduksjon på disse takene er 15 millioner KWh, mens investeringsbehovet er beregnet til 225 millioner kroner.»

«Levetiden for et solcelleanlegg er så lang at det vil være en lønnsom energikilde som kan konkurrerer med andre energikilder. I tillegg er satsing på solcelletak et godt miljøtiltak», hevder Statsbygg.

