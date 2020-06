annonse

Statsminister Boris Johnson ga tirsdag etter for Manchester United-stjernen Marcus Rashfords krav om å videreføre ordningen med gratis mat for fattige barn.

Den britiske regjeringssjefen snur dermed i saken som har fått mye oppmerksomhet i medier verden over den siste tiden. Fotballstjernen Rashford er blant dem som har kjempet for at ordningen ikke skulle bli avviklet, og tirsdag innkasserte han en stor seier.

Mandag ble det kjent at Ole Gunnar Solskjærs elev hadde skrevet en følelsesladd brev til den britiske regjeringen i sakens anledning.

Britiske myndigheter besluttet for en tid tilbake å avvikle ordningen som under koronapandemien har gitt barnefamilier med lav inntekt tilgang på matkuponger. Målet med kupongordningen er å sørge for at britiske barn ikke gikk sultne mens skolene var stengte som følge av virussituasjonen.

Familiene til rundt 1,3 millioner engelske barn har den siste tiden nytt godt av tilgangen på gratis måltider.

Politikere tilhørende både opposisjonen og statsminister Johnsons parti har den siste tiden stilt seg bak Rashfords krav om at ordningen videreføres i ytterligere seks uker.