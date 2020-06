annonse

– Her blir jeg sittende så lenge jeg må.

Kari Thue sultestreiker nå utenfor Viken fylkeskommunes lokaler i Oslo i protest mot vindkraftutbyggingen på Haramsøy.

– Det vil bli ødelagt av vindkraften, sier hun til NRK.

Viken fylkeskommune er hovedeier i Østfold Energi, som igjen er hovedeier av vindkraftselskapet Zephyr, som bygger ut på Haramsøyfjellet i Ålesund kommune.

På torsdadg denne uken skal Viken iøflge NRK behandle et innbyggerinitiativ med krav om at fylket bruker sin eiermakt til å hindre at vindkraftverket bygges.

– Jeg vet at de kan påvirke det som skjer på Haramsøy, sier Kari Thue, som er forberedt på å sitte der lenge.

Fylkesrådsleder i Viken, Tonje Brenna (Ap), sier til NRK at kvinnen tar feil, og hevder at fylkeskommunen ikke er ansvarlig for prosjektet eller kan gjøre noe konkret med det.

