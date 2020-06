annonse

NRK fokuserer på at 50-100 fotballtilskuere «ikke holdt en meter avstand» på tribunene under fotballkamp.

Da 15 000 demonstranter stod som sild i tønne utenfor Stortinget var det ikke «smittevernsregler» politikere og media fokuserte på. NRK sendte direkte fra demonstrasjonen, som også påvirket flere til å møte opp.

Også medlemmer av regjeringen møtte opp og brøt sine egne regler. Statssekretær Saida Begum (H) var blant demonstrantene utenfor Stortinget.

– For statssekretær Saida Begum var det personlig viktig å delta i markeringen mot rasisme. Hun har overfor meg understreket at hun hele veien søkte å følge smittevernanbefalingene i demonstrasjonen slik hun ellers har gjort disse månedene. Ytringsfriheten og retten til å demonstrere står selvfølgelig svært sterkt i et demokrati som det norske, uttalte arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen da han ble konfrontert om regelbruddet.

Hytteforbud

Norge har i flere måneder vært stengt ned på grunn koronaviruset.

Myndighetene innførte også et svært omdiskutert hytteforbud i mars som innskrenket nordmenns rett til å bevege seg fritt i sitt eget land.

Brøt du denne regelen kunne du vente deg både bot og fengsel. På enkelte steder ble det også opprettet blokkader for å overvåke nordmenn som besøkte hytta ulovlig.

Men da folk samlet seg i Oslo for å demonstrere mot «politivold og rasisme» i forrige uke mente myndighetene at dette var ytringsfrihet.

NRKs fokus

Nå er det imidlertid blitt mye fokus på smittevernsreglene igjen. Norges største nyhetskanal har onsdag valgt å fokusere på de 50-100 fotballsupporterne på Lerkendal og Sarpsborg stadion som ikke holdt en meter avstand.

Både NRK-ledelsen og NFF har blitt konfrontert av NRK-journalister. Begge legger seg nå flat og beklager at folk ikke holdt avstand.

– Vi så for oss at det skulle være nok, men det var det ikke. Vi burde hatt mye mer avstand. Vi tar den og beklager den, sier Rosenborgs arrangementsjef Bjørn Skjæran til NRK.

I pausen ble tilskuere som ikke holdt en meter avstand tvangsflyttet.

– Hyklere

Den tidligere «fotballeksperten» Lise Kalveness er blitt elitedirektør i NFF.

Hun sier til NRK at NFF skal «opptre som et politi» for å opprettholde koronareglene på fotballkampene.

– NFF må operere som politi og gripe inn, sier hun.

At det ikke legges vekt på demonstrasjonene i regi av «black lives matter» de siste ukene, i forhold til faren for koronasmitte, har fått mange til å reagere. På forsiden til New York Post tirsdag ble venstresiden og mediene omtalt som hyklere.

– Venstreorienterte og media hyller demonstrasjonene, men sier at du riskierer koronasmitte på restauranter og barer. Sykt hykleri, skriver avisen.

