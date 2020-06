annonse

annonse

John Bolton, som fikk sparken som nasjonal sikkerhetsrådgiver i september 2019, kommer med flere angrep på Donald Trump i et innlegg i Wall Street Journal.

Bolton forsøker å diskreditere Trump og hevder han ba Kinas president Xi Jinping om hjelp til å vinne valget i USA. Ifølge Bolton sa Trump at det ville hjelpe hans sjanser til gjenvalg i 2020 om Kina kjøpte jordbruksprodukter fra amerikanske bønder.

Innlegget i The Wall Street Journal er et utdrag av en bok, tittelen på innlegget er «The Scandal of Trump’s China Policy». Bolten hevder seg sjokkert over det han opplevde og at Trump satte egne interesser før USAs.

annonse

Trump har på sin side sagt om Bolton under en spent periode da en amerikansk drone ble skutt ned av Iran at han ikke kunne høre på Bolton da han «ønsker å gå til krig med hele verden». Bolton har vært kjent som en hauk og var en sentral ideolog i invasjonen av Irak i 2003.

Boka heter «The Room Where It Happened: A White House Memoir». Forlaget markedsfører den som «boken Trump ikke vil at du skal lese,» skriver NTB. Den skal etter planen gis ut neste tirsdag, men Trumps administrasjon går rettens vei for å stanse boka og hevder den kan true landets sikkerhet.

I kommentarfeltet til Wall Street Journal er det hundrevis av kommentarer allerede, mange av dem karakteriserer Bolton som en bitter, inkompetent mann.