– Jeg syns det er respektløst overfor foreldrene, som må ned på legevakta for å hente ungdommene. Det er skamløs oppførsel. Ingenting tilsier at foreldrene har gjort en dårlig jobb.

Dette sier rektor på Marienlyst skole, Åse Kalfoss, til Drammens Tidende (DT).

Bakgrunnen er masseslagsmålet i Drammen mandag 15. juni, da rundt 30 ungdommer under 18 år gikk i tottene på hverandre i enorm slåsskamp i Svelvikveien i Drammen mandag kveld. Tumultene fortsatte senere på legevakten i byen.

Joakim Rosenvinge Odden er vaktmester på brygga, og forteller til DRM24 at det ble brukt store steiner og planker å slå med.

– En av steinene ble kastet og traff han andre i nakken. Planken de slo med hadde en spiker som stod ut, forteller Odden, som sier han forsøkte å få brutt opp slåssingen samtidig som han ville være forsiktig. Kalfoss bekrefter at elever fra hennes skole var involvert i slagsmålet. Foreldrene måtte hente bråkmakerne på legevakta.

Marienlyst skole har flere ganger opplevd vold knyttet til skolens elever. Flere voldsepisoder har blitt filmet og delt på sosiale medier. Ingen våger å sladre av frykt for å bli stemplet som «snitcher», et begrep som betyr omtrent tyster.

I etterkant av hendelsen mandag ble foreldrene til de involverte invitert til et bekymringsmøte. En kilde forteller til Resett at det var en klar overvekt av foreldre med innvandrerbakgrunn på møtet.

Også en video fra slåsskampen (som kan sees nederst i denne saken) viser at det i liten grad synes å være etnisk norsk ungdom involvert i slåsskampene. Verken Drammens Tidende eller DRM24 skriver imidlertid noe om at dette dreier seg om innvandrerungdom.

Eneste indikasjon

Den eneste indikasjonen i Drammens Tidendes dekning er at leder for forebyggende enhet ved Drammenspolitiet, Geir Oustorp, siteres på at det dreier seg om «ungdomsmiljøet rundt sentrum og opp mot Fjell». De som er lokalkjent vet at Fjell er en innvandrertung bydel i Drammen.

Rektor Kalfoss mener det dreier seg om en håndfull elever som skaper problemer. De har to strategier for å hanskes med problemet, sier hun til DT: For det første forøker de å håndtere de elevene som er aktive i slåssingen. For det andre snakker skolen med de som er tilskuere til volden, tar bilder og video, og deler dette på sosiale medier.

En 18-åring som kjenner miljøet forteller at slåssing i ungdomsmiljøet er vanlig, og skjer omtrent hver måned. De unge voldsutøverne får sjelden noe særlig straff, de blir gjerne idømt enten ungdomsoppfølging eller ungdomsstraff.

Lars Otto Justad er seniorrådgiver i Konfliktrådet i Sørøst, avdeling Drammen. I februar oppga han følgende tall i et intervju med DT:

1) En tredobling av antall saker som omhandlet ungdomsstraff i 2019

2) Saker med ungdomsoppfølging økte med 40 prosent

Nå sier Justad at konfliktrådet opplever et klart oppsving i saker, særlig etter at corona-restriksjonene ble oppmyknet.

Video fra masseslagsmålet:

