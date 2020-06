annonse

Steigan.no publiserte 6. mai i år en artikkel som var skrevet av Pål Steigan selv, hvor det hevdes blant annet at Bill & Melinda Gates Foundation har skapt koronaviruset for å tjene penger på sine investeringer i internasjonale vaksine- og epidemiprogrammer.

Den tidligere AKP-lederen, Pål Steigan, ble da faktasjekket av Faktisk.no og artikkelen ble flagget som «delvis uriktig», skriver Klassekampen.

Steigan reagerer kraftig og mener maktposisjonen Faktisk har fått som portvokter i norsk medieoffentlighet, nå forsterkes av deres samarbeid med Facebook.

– Presseorganisasjonene bør diskutere om det på prinsipielt grunnlag er riktig at en aktør som Faktisk kan straffe en konkurrent gjennom pakta de har inngått med Facebook, sier Pål Steigan.

Mye delt

Artikkelen ble veldig godt delt på Facebook før den ble flagget av Faktisk. Steigan er svært kritisk til at Faktisk med et pennestrøk kan påføre andre medier økonomisk tap som følge av svekket trafikk på Facebook.

– Vi får heller ingen mulighet for tilsvar, slik vi hadde fått dersom vi hadde blitt anklaget for noe i et annet medium. På Facebook blir faktasjekken stående uimotsagt, selv om vi mener at den er foretatt på sviktende grunnlag, sier Steigan.

Feilaktig inntrykk

Redaktør Kristoffer Egeberg i Faktisk er derimot klar på at Steigan kom med uriktige opplysninger i artikkelen og forsvarer sin rolle.

– Vi er ikke et myndighetsorgan som sensurer eller sletter artikler på Facebook. Vi er et privat selskap som publiserer på lik linje med andre medier. Vi har også et samarbeid med Facebook, slik mange andre mediehus har, avslutter Egeberg.

Faktisk.no ble etablert i 2017 og er i dag eid av VG, Dagbladet, NRK og tre andre norske mediehus.

