– Mest sannsynlig, ut fra min faglige vurdering, får vi mindre topper fremover – mer i et slags bølgekart utover – som vi forhåpentlig kan slå ned, og ikke en stor, ny smittetopp, sier fagdirektør Frode Forland ved FHI.

– Jeg tror det vi har gjort, har vist at det er mulig å slå ned smitten. Mye av de beregningene som har vært i den tidlige fasen, hadde et annet utgangspunkt. Jeg tenker derfor at det vi håper fremover nå, er at vi kan stoppe mindre utbrudd og ikke få en stor ny smittetopp, forklarer han.

Forland advarer likevel mot å senke skuldrene.

– Vi er likevel der at vi må forberede oss på at dette kan skje, dette viruset kan endre seg.