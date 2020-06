annonse

Det var en gang FNs sikkerhetsråd betydde noe. Men Vesten kan takke seg selv for at ingen lenger bryr seg.

I 1990 vedtok Sikkerhetsrådet en resolusjon som ga folkerettslig grunn for USAs invasjon av Iraq i 1991. Det fulgte også FN-resolusjoner for intervensjonene i Somalia i 1993 og Bosnia i 1995.

Men da det kom til uroen i Kosovo i 1998-99 droppet USA og Nato å spørre Sikkerhetsrådet fordi et russisk veto var åpenbart. Dermed åpnet man slusene for å droppe FN når man som stormakt fant det for godt. Handlingen skapte presedens. Stortinget inkludert partiet SV støttet det folkerettsstridige militære angrepet på Serbia under dekke av «humanitær» nødvendighet.

I 2003 prøvde USA å få med seg Sikkerhetsrådet på en resolusjon for å godtgjøre angrepet på Irak, men mislyktes. De angrep likevel. I 2011 gikk Nato etter manges mening ut over den resolusjonen som lå til grunn for angrepet mot Libya. De endte med å styrte Gaddafi.

Da Syria henfalt til borgerkrig fra 2011/12 ble det en stedfortrederkrig for en rekke land. Og på det tidspunkt hadde FNs sikkerhetsråd blitt overkjørt eller ignorert så mange ganger at selv mediene sluttet å nevne det som en hindring for land som skulle få utført sine utenrikspolitiske ambisjoner.

I 2014 intervenerte Russland i Ukraina uten at Sikkerhetsrådet spilte noen rolle.

Realpolitikk

I norsk utenrikspolitisk tenkning heter det at små land har en interesse av at FN og Sikkerhetsrådet spiller en rolle fordi det fungerer som en brems på sterke lands mulighet til å ta seg til rette. Men det gjelder nesten ikke lenger. Sikkerhetsrådet er ignorert så mange ganger allerede at det ikke lenger oppleves som en ulempe å mangle godkjennelse der for det man ønsker å få gjort. Institusjonens rolle er oppløst, realpolitikken har tatt dens plass fullstendig.

Dette visste ikke Norge da kampanjen for medlemskap i 2021-22 ble lansert tilbake i 2007, men det er likefullt slik der har blitt.

I prosessen med å få støtte fra 2/3 av FNs medlemsland har Norge både brukt penger og tilpasset egen politikk for å blidgjøre flest mulig land. Og kritikerne har rett i at det gjøres med tvilsom gevinst.

Mange norske politikere og byråkrater sliter med et mindreverdighetskompleks. Norge er et lite land. Å spise kirsebær med de store er noe som traktes etter. Det er derfor UD har gitt 600 millioner kroner til Clinton-foundation. Og det er også prestisje og håpet om å være «sentral» som gjør dem så ivrige på å få en av de roterende plassene i Sikkerhetsrådet.

Men det betyr praktisk talt ingen ting (positivt) for norske interesser å sitte ved det runde bord i New York. Snarere tvert imot. Det vi får igjen er en liten gruppe norske politikere og diplomater som har personlige insentiver til å ofre nasjonale ressurser, og autonomi for å leke viktige på en internasjonal teaterscene.

Men til tross for denne dom over kampanjen for å komme dit vi er med dagens avstemning: Når vi har kommet dit vi er og pengene er brukt og smiskingen unnagjort, betyr det ikke allverden om Norge får en plass eller ikke. Vi kan leve greit med begge deler.

Stormaktsspillet mellom USA og Kina vil påvirke mye i tiden som kommer. Og heller ikke Norge kan forholde seg nøytralt. En plass i Sikkerhetsrådet gjør oss noe mer eksponert for den spenningen, men ikke i overdreven forstand. Rådet er ikke hva det engang var.