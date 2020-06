annonse

Har kostet over 30 millioner.

NTB melder onsdag kveld at den langvarige norske kampanjen for norsk medlemsskap i FNs sikkerhetsråd førte til at Norge fikk plassen. Dermed har Norge danket ut Canada og Irland i kampen om plassen.

Dette er en av ti rullerende plasser i sikkerhetsrådet i New York og Norge har sikret seg plassen fra 2021 til 2022.

Kampanjen for norsk medlemskap har vart siden 2007, og som har kostet over 30 millioner kroner. I tillegg mener mange at norske myndigheter har drevet en uoffisiell sjarmoffensiv med ulike tiltak og bistandsmidler, som totalt har kostet norske skattebetalere mye mer.

Den norske kampanjen har fått sterk kritikk fra blant annet Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug. Mange mener det er en sløsing med skattebetalernes penger og at Norge lett vil havne i en uheldig skvis mellom stormaktene i sikkerhetsrådet.

Men flere var også raskt ute med å juble da resultatet av avstemningen var klar. En av dem var Jens Kihl, som er kommentator i Bergens Tidende.

«Dette er så bra», skriver han på Twitter.

Yes! Til lukke, Noreg. Dette er så bra. (No må vi berre bruke det på noko fornuftig.) https://t.co/jyNmsLkOSp — Jens Kihl 🤦🏼‍♀️ (@jenskihl) June 17, 2020

Også Terje Karlsen, redaktør for Transitmag, jubler.

Det er avgjort! Norge får en plass i FNs sikkerhetsråd i perioden 2021-2022! Gratulerer ⁦@NorwayUN⁩ og ⁦@Utenriksdept⁩ 🎉👏🏻Dette blir to år med store forventninger og potensielt stor fallhøyde. https://t.co/Y3iiIXw7zs — Terje Karlsen (@terjekarlsen) June 17, 2020

Imidlertid har utenriksjournalist Kristoffer Rønneberg i Aftenposten et mer sobert syn på valgresultatet:

Så får vi se hvordan Norge klarer å bruke denne posisjonen i FNs sikkerhetsråd. Det blir mange utfordrende episoder fremover der spesielt Kina og USA vil komme i klinsj. Da kan Norge bli tvunget til å velge. — Kristoffer Rønneberg (@ronneberg) June 17, 2020