Tre ansatte og en beboer er smittet.

Tirsdag ble pårørende til beboere ved Furuset sykehjem i Oslo varslet om at to ansatte på ulike avdelinger har testet positivt for corona.

Det ble iverksatt øyeblikkelige tiltak, og pårørende ble varslet ved hjelp av SMS.

Det er ikke anledning for besøk inne, og heller ikke besøk ute. To ansatte er testet positivt for covid-19 og er satt i karantene. Flere ansatte som hadde kontakt med disse to blir satt i karantene, het det i SMSen som ble sendt ut.

Sykehjemmet har innført besøksforbud frem til mandag på avdelingene som er rammet. Flere ansatte er satt i karantene.