Staten har sagt ja til Nordic Minings omstridte gruveprosjekt ved Førdefjorden.

Driftstillatelsen er det siste Nordic Mining trenger fra staten for å kunne sette i gang anleggsarbeidet på Engebøfjellet, skriver NTB.

– Alle de viktigste tillatelsene er nå på plass, og det viser at prosjektet holder seg innenfor det omfattende regelverket og de høye standardene for gruveindustrien i Norge, sier Nordic Mining-direktør Ivar S. Fossum i en børsmelding.

Det er tillatelsen til å deponere 250 millioner tonn gruveslam i Førdefjorden som har ført til store protester blant miljøaktivister. Også Havforskningsinstituttet har advart mot at gruveavfallet blant annet kan ramme kysttorskens gyteområder.

Ulovlig

Natur og Ungdom reagerer kraftig på driftstillatelsen, og mener prosjektet er ulovlig:

– Dette gruveprosjektet er ikke bare et svik mot framtida, det er også ulovlig. Forurensing er ulovlig helt til det legges fram grunnlag for at det er helt nødvendig. Det har advokatfirmaet Glittertind utredet for oss, og nå ligger dette på regjeringens bord, sier leder Therese Hugstmyr Woie i Natur og Ungdom.

Også SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken reagerer.

– Våre rene, friske fjorder er ingen avfallsplass for gruveselskapene. Næringsministeren må stanse tillatelsen som utsetter Førdefjorden for svært alvorlig miljøskade, sier han.