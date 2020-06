annonse

annonse

17 av 42 lærere på Fridalen skole i Bergen varsler om omfattende problemer med ledelsen og miljøet for elever og lærere.

Lærerne frykter at en lærerflukt er rett rundt hjørnet, skriver NRK.

Fridalen har omlag 500 elever for 1.-7. trinn i Årstad bydel i Bergen.

annonse

– Vi oppfatter situasjonen på skolen som alvorlig. Det er ingen tvil om at det er utfordringer i arbeidsmiljøet på Fridalen, sier Bente Ingeborg Myrtveit, leder for lokallaget i Bergen til Utdanningsforbundet.

Les også: Elev la ut bilde med teksten «whiteout tuesday», fikk juling i skoletiden

Varselet lærerne har sendt inneholder følgende punkter:

Manglende tillit til rektor

For få voksne i klasser med store utfordringer

Manglende tiltak mot uønsket atferd blant elever

Brudd på aktivitetsplikten

Usunt arbeidsmiljø

Ni lærere har i løpet av dette skoleåret valgt å slutte og man frykter at det vil bli flere.

annonse

– Det er to leirer blant de ansatte, og det er vanskelig å reparere. Det er mye tillit som skal gjenoppbygges mellom kolleger og opp mot ledelsen. Det blir spennende, sier Myrtveit.

Lærerne som slutter har imidlertid jobbet lenge på skolen og forteller om elever med store problemer som tyr til vold.

– Noen grupper har store utfordringer, men jeg opplever at det ikke blir tatt tak i internt. Det må eksistere et bedre system for følge opp konflikter. Skolehverdagen for enkelte elever er preget av vold, trusler og krenkelser, sier en av lærerne.

Rektor Rune Monsen stiller seg uforstående til kritikken.

– Jeg ble overrasket da jeg mottok varselet, det må jeg si. Generelt tenker jeg det er ulike grunner til at de 17 står på den listen. Men likevel er et varsel et varsel og noe som må tas alvorlig. Jeg var overrasket over at så mange skrev seg på, men vi måtte bare ta de prosessene og samtalene som trengtes oppover i systemet, sier rektoren.

annonse

Foreldrene er også bekymret for situasjonen på skolen og i forrige uke sendte tre foreldre en bekymringsmelding til Bergen kommune om situasjonen på skolen.

Ikke omtalt av NRK

I en stillingsutlysning for skolen står følgende: «Fridalen er en flerkulturell skole med elever fra store deler av verden.»

En lokalkjent som har bodd i nærområdet tidligere, og som også gikk på Fridalen, sier til følgende til Resett:

– Hele området hvor jeg vokste opp er nå tatt over av innvandrere fra Afghanistan, Pakistan, Somalia og Balkan. Samfunnsdestruksjon deluxe. Et nærliggende område ble i min tid benevnt som Chicago pga all kriminaliteten der. Den tiden var barnemat ift hvordan det er nå.

At Fridalen er en skole med høy innvandrerandel fremkommer ikke i NRKs reportasje.