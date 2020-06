annonse

Sto i spissen for avregulering og mer fleksible åpningstider.

Tidligere statsråd Astrid Gjertsen (H) er død. Hun ble 91 år gammel. Det får NTB opplyst fra familien. Gjertsen satt på Stortinget i fire perioder fra 1973 til 1989. Før det var hun vara i fire år. Hun var forbrukerminister fra 1981 til 1986. Her ble hun mest kjent for forbrukerpolitikk og sin kamp for mer fleksible åpningstider i butikkene, skriver NTB. Imidlertid endte hennes politiske liv med at hun ble skandalisert og gikk av etter å ha forfalsket taxi-regninger. Les også: Kvinnelige politkere får et hardkjør under skandale Avregulerte Wikipedia omtaler Gjertsen slik: Astrid Gjertsen var medlem av Tvedestrand kommunestyre og formannskap 1968–1975, og påtok seg en rekke verv i sykehussektoren. Hun var den drivende kraften bak byggingen av sykehjemmet i Tvedestrand i 1974. Hun var også formann i Tvedestrand Høyre 1972–1975 og tillitsvalgt i Norges husmorforbund, FN-sambandet og 4H Norge. Gjertsen var 1. vararepresentant til Stortinget fra Aust-Agder 1969–1973, og møtte fast for representanten Alfred Thommesen fra januar 1970. Ved stortingsvalget i 1973 var Høyres mandat i fylket utsatt, men Gjertsen lyktes i å bli valgt. Hun engasjerte seg spesielt i forbruker-, sosial- og likestillingspolitiske spørsmål og pressestøtten. I spørsmålet om selvbestemt abort i 1979/1980 stod Gjertsen for en restriktiv linje, men viste en mer utpreget feminisme på familiepolitiske områder. Hun var medlem av Stortingets administrasjonskomité 1973–1977, sekretær i Stortingets samferdselskomité 1977–1981 og 2. viseformann i Høyre 1978–1982. I 1981 ble Gjertsen utnevnt til forbruker- og administrasjonsminister i Kåre Willochs regjering. Som statssekretær i departementet fikk hun Erling Lae, som stod sentralt i å gjøre det hittil anonymet departementet til et reformområde. Dette skjedde etter en valgseier med visse populistiske overtoner, fordi store deler av befolkningen oppfattet mange av 1970-årenes markedsreguleringer som rigide, og følte seg fremmedgjort i møte med offentlig sektor. Departementets overordnede mål om å beskytte forbrukerne mot villedende markedsføring, ble endret i retning av å åpne for mer konkurranse, for å gi bedre utvalg og priser for forbrukeren, og bedre tjenester i offentlig sektor. Reformarbeidet gikk under parolen «Det åpne samfunn». I nært samarbeid med rasjonaliseringsdirektør og tidligere statsråd Inger Louise Valle ble mange av endringene i offentlig administrasjon satt i verk med «Aksjon publikum» i 1982.

Bankkonto 1503.94.12826

Gjertsen avviklet pris- og avansereguleringer. Hun opphevet også maksimalpriser på boliger, ettersom dette var årsak til illegale prispåslag, som ble gjennomført som en svart handel mellom kjøper og selger i stort omfang. Dereguleringen av boligmarkedet var meget kontroversiell i samtiden. Som statsråd forsøkte hun også å fremme likestilling gjennom å påskynde utbyggingen av barnehager.

Gjertsen ønsket å avskaffe den såkalte lukkeloven til fordel for en mer liberal lovgivning for butikkers åpningstider. Kravene for å kunne holde åpent etter klokken 17 på hverdager og klokken 14 på lørdager var kompliserte, og ingen kunne holde åpent på søn- og helligdager. Kiosker og bensinstasjoner var unntatt fra lukkeloven. Gjertsen la størst vekt på hensynet til familienes ulike behov. Butikkeierne fryktet på sin side omsetningstap og lange arbeidsdager. Med den nye lovgivningen kunne butikkene holde åpent til klokken 20, og kommunene fikk adgang til å utvide ytterligere. Endringene ble delvis reversert med åpningstidsloven av 1998 under statsråd Sylvia Brustad.