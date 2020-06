annonse

«For statssekretær Saida Begum var det personlig viktig å delta i markeringen mot rasisme.»

Det var stortingsrepresentant Jon Helgheim (Frp) som i forrige uke stilte det skriftlige spørsmålet til arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe-Isaksen om hva

arbeids- og sosialministeren om at hans egen statssekretær brøt smittevernreglen.

Han lurte på hva Røe Isaksen mente om at departementet dermed er med på å bryte regjeringens egne regler og utsette folk for smitterisiko, med påfølgende fare for nye inngripende tiltak der folk kan miste jobben.

Han begrunnet dette med at den store dugnadsviljen «kan ha vært forgjeves fordi tusenvis av personer som trosset fellesskapet, dugnadsånden, liv og helse, brøt restriksjonene på det groveste.»

Personlig

Nå har Røe Isaksen svart Helgheim:

«For statssekretær Saida Begum var det personlig viktig å delta i markeringen mot rasisme. Hun har overfor meg understreket at hun hele veien søkte å følge smittevernanbefalingene i demonstrasjonen slik hun ellers har gjort disse månedene», skriver Røe Isaksen i sitt svar til Helgheim.

«Ytringsfriheten og retten til å demonstrere står selvfølgelig svært sterkt i et demokrati som det norske», tilføyer statsråden fra Høyre i sitt svar.

Forsvarer politiet

Samtidig forsvarer justis- og beredskapsminister Moinca Mæland i et svar til Helgheim at politiet ikke grep inn for å stanse demonstrasjonen, til tross for at smittvernreglene ble brutt.

«Grunnloven gir et sterkt vern for retten til å si sin mening og til å demonstrere. Det gjelder også i koronasituasjonen. Dersom covid-19-forskriften skulle begrense denne retten måtte dette ha kommet klart frem. Politiet har derfor etter min vurdering rett i sin vurdering om ikke å gripe inn mot demonstrasjonen», konkluderer Høyres justisminister.

