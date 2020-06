annonse

Norges diplomatiske prestisjeprosjekt vil kunne ramme norsk næringsliv ute og hjemme. Det kan bli to år med liten innflytelse, men med smertelige dilemmaer.

Slik innleder Christian Tybring-Gjedde et meningsinnlegg i Dagbladet. Tybring-Gjedde er utenrikspolitisk talsperson for FrP.

Det handler om den norske kampanjen for et sete i FNs sikkerhetsråd. Norge konkurrerer mot Irland og Canada. De tre landene kjemper om to seter. Norge har brukt over 30 millioner kroner på kampanjen, mange av millionene har gått til korrupte regimer.

– Men de politiske og diplomatiske kostnadene vil potensielt være langt høyere. Spørsmålet er om det er verdt det. Jeg tror ikke det. Å sitte i en verdensregjering for et lite land kan fort koste mer enn det smaker, særlig når de store landene ypper til kamp, skriver Tybring-Gjedde, som også spør hva det vil koste å innfri valgløftene:

– Det er bekreftet at Norge driver med stemmebytte. Det betyr at et land kan love å stemme på Norge mot at stemmen gjengjeldes ved en annen anledning. Det er ubehagelig å tenke på at Norge potensielt kan bli skyldig overfor udemokratiske autoritære regimer.

Utsatt posisjon uten innflytelse

Et sete i Sikkerhetsrådet kan plassere oss i spenningen mellom stormaktene, i en verden som blir stadig mer komplisert. USA trekker seg tilbake, Russland er blitt mer selvhevdende og Kina seiler opp som ny global supermakt, uten ambisjoner om å adoptere vestlige liberale verdier. Spenningene øker, det vil kunne sette Norge på en hard prøve, hvis vi havner i en situasjon hvor vi må velge side mellom USA og Kina.

Tybring-Gjedde tviler på at Norge får noen særlig innflytelse i Sikkerhetsrådet. Stormaktene har uansett veto-rett, og bestemmer hvilke saker som skal diskuteres. FrPs utenrikspolitiske talsmann avslutter slik:

– Det er de store som bestemmer. Små land har fint lite å si på områder der de store allerede har interesser. Vi kan altså vente oss to år med liten innflytelse, men med mye diplomatisk manøvrering og smertelige dilemmaer.

– Norges diplomatiske prestisjeprosjekt vil kunne ramme norsk næringsliv ute og hjemme, det kan ramme vår sikkerhet og potensielt øke spenningen i nord. Det ligger ingen solidaritet i et slikt prosjekt.

