Kjære Tina Bru.

Jeg ser du har vært ute i vinden og opplevd noe av vreden i befolkningen.

Du er av våre folkevalgte og skal ikke bli omringet og truet på jobb.

Slettes ikke!

Men det er viktig at du også forstår hvorfor folk er så opprørt. Det hjelper jo ingen når du sier at disse vedtakene om vindturbiner er veldig gamle.

Du må fortelle folket hvem som sto bak galskapen i sin tid hvis du ikke selv ønsker skyld. Du må rett og slett bryte med den etablerte praksisen, der dere respekterer forgjengernes avgjørelser.

Problemet nå er jo at folket begynner å bli sinna på seg selv fordi de oppdager at de har sovet i timen. Dette dreier seg ikke om motstand mot miljøvern, det er motstand mot å bli totalt overkjørt.

Nå har det seg jo slik at vi har veldig mange oppegående mennesker i Norge. Mange av oss har jo forstått at en ikke kan styre klodens temperatur ved å bygge ned norsk natur med vindturbiner. Mange av oss forstår nå at vi må være med å betale for dette over vår skatteseddel.

Mange av oss forstår også at disse regnestykkene som ikke en gang presenteres, er totalt ute av proposjoner. Ingen andre enn utbyggere og eiere tjener penger på dette.

Dere forlanger altså at oppegående mennesker skal svelge disse fraværende ikke bærekraftige handlingene.

Vi blir ledd av internasjonalt, og dere ydmyker oss også ved unnlatelse av å snakke om feks. Kina eller andre heftig forurensende nasjoner. Da fremstår jo hele miljøsaken i vår fjellheim som ren utopi. Ja den gjør faktisk det!, og folket begynner å forstå det, men dere bare kjører på.

Dette vil gå skikkelig galt, og se for deg venstresiden som står klar til å tilrane seg makten ved hjelp av klima i 2021. Det blir igjen, og en enda verre opplevelse slik dere nå dekker bordet for småpartiene på venstresiden.

Økonomien i vindkraft bransjen er ikke til stede uten subsidier fra fra den norske stat. Da oppleves jo dette som svindel med politikernes velsignelse.

Jeg verken ser eller hører vindkraft turbiner i det daglige, men forstår jo meget godt at dette er et helvete på jord for de som bor i nærheten. Bare det å se dem er heftig forurensning for sjelen. Selv har jeg stemt Høyre i alle år, og jeg er mildt sakt sjokkert over at faktisk Høyre driver dette videre.

Den motstanden du opplever er nesten bare symbolsk og et bilde av hele samfunnet som har blitt forledet ved hjelp av NRK og resten nå i mange mange år.

Det er faktisk blitt slik i Norge at hvis du ikke er med så er vi mot deg. Til og med vår statsminister sier at disse da er en slags berme eller tullinger.

Dette vil jo ikke fungere på sikt, da må dere innføre ekte diktatur og det skjer jo ikke, får jeg bare håpe.

Du kan se parallellen i migrasjonsdebatten, folk ser med egne øyne at de er blitt forledet over mange 10-år. Vi kan jo ikke styre Norge slik i en opplyst tid, det vil jo gå galt, og dere som politikere vil selvfølgelig miste all respekt og troverdighet.

Det jeg skriver er jo sant, men dere bekjemper det på en utrolig dum måte. Det er ingen skam å snu er jo vell innarbeidet i det norske folk, det gjør ikke dere.

Klart jeg forstår at det er vrient og veldig dyrt å nå avlyse vindkraft og subsidie galskapen, men vi har råd til det. Jeg er overbevist om at hvis den norske befolkningen fikk ta del i sannheten så ville vi glatt valgt å betale oss ut av kontraktene.

Norge hadde helt klart som nasjon tjent mere på det. Kan dere ikke for en gang skyld svelge disse kamelene, det vil tjene til å samle Norge som et rike igjen.